彰化大庄慈雲寺還願 賴清德獻匾「澤霈萬方」謝神威

總統賴清德到彰化縣大村鄉大庄慈雲寺參香獻匾。（記者陳冠備攝）

2024/07/23 16:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕總統賴清德今（23日）到彰化縣大村鄉大庄慈雲寺，參香獻匾「澤霈萬方」，賴清德表示，抱著感恩的心情前來參拜，答謝觀世音菩薩保佑2024總統、立委選舉平平安安，讓他在彰化縣拿最高票，立委也開出不錯的成績，此行來叩謝神威，也祈求保佑颱風閃過，讓台灣風調雨順國泰民安。

彰化大庄慈雲寺已有2百年的歷史，觀音菩薩得道日（農曆6月19日）前夕，賴清德今日第三度到此參香，早上慈雲寺廟埕擠滿近200名支持者，見賴清德抵達後立刻高呼「總統好」，縣長王惠美、立委陳素月、黃秀芳、陳秀寶及國民黨籍立委謝衣鳯等人到場，陪同上香。

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賴清德表示，這次來彰化大庄慈雲寺主要目的有三，第一是很高興能再次前來慈雲寺參拜還願，叩謝神威，第二是祈福，祈求慈雲寺觀音佛祖神尊保佑這次的凱米颱風，能夠讓台灣風調雨順、國泰民安、四時無災、八節有慶。

第三是慈雲寺不僅是地方信仰中心，也可說是公益中心，在主委賴傳興及各委員、幹事的打拚下經常做善事、幫忙弱勢族群，所以，他特別以總統身分前來獻匾，「澤霈萬方」，表揚慈雲寺為社會所做的一切。

賴總統有信用！慈雲寺主委賴傳興表示，大庄慈雲寺已有超過2百年的歷史，特別的是，在這個庄頭有60%都姓「賴」，堪稱全台「最姓賴」的鄉鎮，賴清德去年5月還到此爭取宗親票，並表示一定會再來，果然今年就來獻匾還願，說到做到有信用啦，歡迎來慈雲寺。

總統賴清德到彰化大村慈雲寺參香獻匾「澤霈萬方」。（記者陳冠備攝）

總統賴清德到大庄慈雲寺參香獻匾「澤霈萬方」。（記者陳冠備攝）

總統賴清德（左5）到慈雲寺還願獻匾，縣長王惠美（右3）、立委陳素月（左4）、黃秀芳（左2）、陳秀寶（左3）及國民黨籍立委謝衣鳯（右2）等人到場，陪同上香揭匾。（記者陳冠備攝）

總統賴清德參香後跟幼童互動，展現親民一面。（記者陳冠備攝）

彰化大村大庄慈雲寺。（記者陳冠備攝）

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