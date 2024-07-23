為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

彰化大庄慈雲寺還願 賴清德獻匾「澤霈萬方」謝神威

總統賴清德到彰化縣大村鄉大庄慈雲寺參香獻匾。（記者陳冠備攝）

總統賴清德到彰化縣大村鄉大庄慈雲寺參香獻匾。（記者陳冠備攝）

2024/07/23 16:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕總統賴清德今（23日）到彰化縣大村鄉大庄慈雲寺，參香獻匾「澤霈萬方」，賴清德表示，抱著感恩的心情前來參拜，答謝觀世音菩薩保佑2024總統、立委選舉平平安安，讓他在彰化縣拿最高票，立委也開出不錯的成績，此行來叩謝神威，也祈求保佑颱風閃過，讓台灣風調雨順國泰民安。

彰化大庄慈雲寺已有2百年的歷史，觀音菩薩得道日（農曆6月19日）前夕，賴清德今日第三度到此參香，早上慈雲寺廟埕擠滿近200名支持者，見賴清德抵達後立刻高呼「總統好」，縣長王惠美、立委陳素月、黃秀芳、陳秀寶及國民黨籍立委謝衣鳯等人到場，陪同上香。

賴清德表示，這次來彰化大庄慈雲寺主要目的有三，第一是很高興能再次前來慈雲寺參拜還願，叩謝神威，第二是祈福，祈求慈雲寺觀音佛祖神尊保佑這次的凱米颱風，能夠讓台灣風調雨順、國泰民安、四時無災、八節有慶。

第三是慈雲寺不僅是地方信仰中心，也可說是公益中心，在主委賴傳興及各委員、幹事的打拚下經常做善事、幫忙弱勢族群，所以，他特別以總統身分前來獻匾，「澤霈萬方」，表揚慈雲寺為社會所做的一切。

賴總統有信用！慈雲寺主委賴傳興表示，大庄慈雲寺已有超過2百年的歷史，特別的是，在這個庄頭有60%都姓「賴」，堪稱全台「最姓賴」的鄉鎮，賴清德去年5月還到此爭取宗親票，並表示一定會再來，果然今年就來獻匾還願，說到做到有信用啦，歡迎來慈雲寺。

總統賴清德到彰化大村慈雲寺參香獻匾「澤霈萬方」。（記者陳冠備攝）

總統賴清德到彰化大村慈雲寺參香獻匾「澤霈萬方」。（記者陳冠備攝）

總統賴清德到大庄慈雲寺參香獻匾「澤霈萬方」。（記者陳冠備攝）

總統賴清德到大庄慈雲寺參香獻匾「澤霈萬方」。（記者陳冠備攝）

總統賴清德（左5）到慈雲寺還願獻匾，縣長王惠美（右3）、立委陳素月（左4）、黃秀芳（左2）、陳秀寶（左3）及國民黨籍立委謝衣鳯（右2）等人到場，陪同上香揭匾。（記者陳冠備攝）

總統賴清德（左5）到慈雲寺還願獻匾，縣長王惠美（右3）、立委陳素月（左4）、黃秀芳（左2）、陳秀寶（左3）及國民黨籍立委謝衣鳯（右2）等人到場，陪同上香揭匾。（記者陳冠備攝）

總統賴清德參香後跟幼童互動，展現親民一面。（記者陳冠備攝）

總統賴清德參香後跟幼童互動，展現親民一面。（記者陳冠備攝）

彰化大村大庄慈雲寺。（記者陳冠備攝）

彰化大村大庄慈雲寺。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民進黨全代會登場 賴清德、蕭美琴先後抵達
2024/07/21 13:51

民進黨全代會登場 賴清德、蕭美琴先後抵達
別緊張！萬安演習登場 賴清德︰將同步發布「空中威脅告警」簡訊
2024/07/22 12:37

別緊張！萬安演習登場 賴清德︰將同步發布「空中威脅告警」簡訊

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
賴清德台語致詞卻遭民眾黨林國成痛罵 林俊憲傻眼：實在可悲！
2024/07/22 20:41

賴清德台語致詞卻遭民眾黨林國成痛罵 林俊憲傻眼：實在可悲！
恭賀馮德萊恩連任歐盟執委會主席 賴清德：期待台歐促進更強健關係
2024/07/19 10:17

恭賀馮德萊恩連任歐盟執委會主席 賴清德：期待台歐促進更強健關係

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
贈勳歐洲經貿辦事處長高哲夫 賴清德：盼建立台歐盟經濟夥伴協定
2024/07/22 15:57

贈勳歐洲經貿辦事處長高哲夫 賴清德：盼建立台歐盟經濟夥伴協定
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播