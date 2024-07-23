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凱米颱風陸警發布 外交部領務局明提前發放護照

外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部以及雲嘉南辦事處將於24日啟動颱風應變機制，提前發放護照。 （資料照）

外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部以及雲嘉南辦事處將於24日啟動颱風應變機制，提前發放護照。 （資料照）

2024/07/23 15:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕凱米颱風來襲，中央氣象署今日下午發布海上陸上警報。外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部以及雲嘉南辦事處將於明（24）日啟動颱風應變機制，提前發放護照。

一般件護照部分，領事事務局指出，24日上午8時30分起即可領取當日下午應領之護照，24日下午12時30分起即可領取7月25日全日應領之護照；旅行社件則於下午13時30分後發放。

速件護照部分，領事事務局表示，領照時間為7月24日者，請依收據上之領照時間領取；7月24日當日申辦速件並於下午16時前完成遞件者，則可於當日領照。

領事事務局表示，若各地方政府宣布7月25日停止上班，已完成網路預約在7月25日遞件的民眾，可擇期於未來兩週（7月26日起至8月8日）內週一至週五之上班日，依照原預約之同一時段前往外交部領事事務局（中央聯合辦公大樓南棟、網路預約場地）或各辦事處辦理；如果無停止上班情形，外交部領事事務局及外交部各辦事處仍將依公告受理時間提供各項服務。

另外，若有急難救助臨時辦理護照需求的國人，請洽桃園國際機場辦事處協助，緊急聯絡中心電話0800-085-095。

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