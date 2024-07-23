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顏寬恒財產申報存款破5千萬、宣判可能延1天 本人未表意見

立委顏寬恒（中）對於宣判可能延期、存款破5千萬未表示看法。（資料照）

立委顏寬恒（中）對於宣判可能延期、存款破5千萬未表示看法。（資料照）

2024/07/23 16:02

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委顏寬恒今年4月涉及竊占沙鹿莊園國有地1097.14平方公尺，遭台中地檢署依貪汙等罪嫌起訴，台中地院預定7月25日上午10點宣判，因凱米颱風可能順延至26日宣判，顏寬恒未對案件發表意見，而監察院廉政專刊今天公布顏寬恒存款破5千萬，他也沒有表示看法。

顏寬恒於2021年遭公訴檢察官告發，指稱在國有地上設車道、警衛室及大門，阻絕民眾進入當作私人土地使用，涉及竊占、假買賣及詐助理費等3案，原預定週四宣判，可能因凱米颱風侵台順延，對此，記者今天詢問顏寬恒看法，他並未發表意見。

至於監察院廉政專刊公布顏寬恒與妻子陳麗淩申報73筆土地、19筆建物都位於台中，存款5076萬7688元、另有債權8140萬元都是2千萬以上借款，財力驚人，但也有高達1億7377萬4758元債務，對此，顏寬恒也未表示意見。

顏寬恒在今年元月歷經兩度立委敗選，擊敗尋求連任的民主進步黨籍立委林靜儀重返國會，重新奪回台中市第2選舉區（沙鹿、烏日、龍井、大肚及霧峰區）立委職務，由於是大甲鎮瀾宮顏清標長子，被地方人士譽為「王子復仇」成功，本週將面臨上任後首度判決引起外界關注。

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