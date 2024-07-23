揭時力過去禁談黃國昌！周偉航：如今黨內不會有神的存在

時代力量黨主席王婉諭（左）、決策委員周偉航（右）今日召開記者會公佈「二次創黨」萬字檢討報告。（記者林哲遠攝）

2024/07/23 14:00

〔記者林哲遠／台北報導〕時代力量在2024立委選舉歷經衝大挫敗，不只區域立委全軍覆沒，更未跨過3%政黨票補助款門檻。時力今日召開記者會公布「二次創黨」萬字檢討報告，決策委員周偉航直言，過去黨內一直有力量禁止討論前黨主席、民眾黨立委黃國昌，他就像一個神一樣。如今時力不會有神的存在，可以批評黨主席王婉諭，更可以討論任何黨務議題。

周偉航指出，他從2023年起密集參與黨內決策委員會議，先前得確會出現有一些意見無法被列入討論議程，直接被主席裁示不予討論。他直言，黨內一直有一股力量禁止討論黃國昌，從批判到肯定，連講都不能講，黃國昌就像一個神一樣。

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「我們現在似乎看到民眾黨也出現類似情形，我們祝福他。」周偉航強調，現在時代力量內部已經有各式各樣的聲音，可以批評黨主席王婉諭、也可以批評他，有意見都可以拿出來一起思考，包含包括財政問題、是否爭取過去黨員支持、黨章、黨旗以及黨的名稱都是能被討論的，不會有神的存在。

周偉航重申，正常民主政黨應該有的內部機制，沒有人是不能被討論的，沒有人在這邊是神，如果大家對於時力的期許是作為一個民主政治理念標竿性質的政黨，時力正努力朝這個方向前進。

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