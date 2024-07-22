73萬人加薪！軍公教明年調薪3％ 政院：預估經費235億元

行政院長卓榮泰今日赴屏東視察時宣布，明年度軍公教將調薪3％，台灣經濟成長率預估會有3.94%，盼民間企業跟進，讓國人共享經濟成長的果實。（資料照）

2024/07/22 19:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰今日赴屏東視察時宣布，明年度軍公教將調薪3％，台灣經濟成長率預估會有3.94%，盼民間企業跟進，讓國人共享經濟成長的果實。政院人事行政總處表示，軍公教待遇調整，影響人數約73萬人，預估經費約235億元。

行政院人事行政總處表示，114年度軍公教員工待遇調整案，已提請「軍公教員工待遇審議委員會」審議，經與會機關代表及專家學者就相關財經指標、消費者物價指數、民間企業薪資變動情形，及政府財政收支狀況等審慎討論後，建議軍公教員工待遇宜適度調整3％，經簽陳行政院核定在案，並自2025年1月1日生效，係自1999年迄今25年來，首度連續2年調薪。

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人事總處指出，待遇審議委員會考量各項財經指標均朝正向發展，預測2024年經濟成長率將達3.94％，較2023年增加2.66個百分點。另預估消費者物價指數年增率亦達2.07％，民間薪資與基本工資均持續成長。

人事總處強調，2024年稅收情況良好，經衡酌政府整體財政負擔，且2024年軍公教員工待遇剛調整4％，爰建議2025年度軍公教員工待遇應適度調增，以激勵軍公教同仁士氣，共享經濟果實。

人事總處進一步表示，2025年度軍公教員工待遇調整項目，包含本俸（年功俸）、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等三項，影響人數約73萬人，預估經費約新台幣235億元，最後以主計總處公布為準。

人事總處說明，行政院將納入「114年度中央政府總預算案」函送立法院審議，俟114年度中央政府總預算案經立法院三讀通過並奉總統公布，完成法定程序。

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