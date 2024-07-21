CPI若達3％ 軍公教啟動加薪

為讓軍公教調薪法制化，行政院人事總處擬訂「軍公教人員待遇調整條例草案」，未來消費者物價指數（CPI）累計成長率達3％時將調薪，而待遇調整諮詢會也將納入基層公教代表。 （ 資料照）

2024/07/21 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會最快在廿五日通過軍公教加薪案，據指出，調幅估在三％或四％，這是自二○○一年以來，首度連兩年加薪。為讓軍公教調薪法制化，行政院人事總處擬訂「軍公教人員待遇調整條例草案」，未來消費者物價指數（CPI）累計成長率達三％時將調薪，而待遇調整諮詢會也將納入基層公教代表。

調整諮詢會 納入基層公教代表

全教總與公務人員協會多年來呼籲軍公教待遇審議委員會應納入基層軍公教代表，官員表示，本週召開的審議委員會，來不及加入公教代表，下次加薪可望納入基層公教人員討論。

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人事總處解釋，現行軍公教待遇，是依各類人員俸給法令規定，俸給數額由行政院核定，其年度待遇調整每年由人事總處蒐整相關經濟、財政指標數據進行綜合評估，配合中央政府總預算案編列時程，擬具研析方案提軍公教待遇審議委員會審議後提出建議，送請行政院政策決定調整後，並未有法律明確授權。

為讓軍公教調薪機制法制化，人事總處提出草案，於中央主計機關發布CPI指數累計成長率達三％時，應予調整，其調整比率應由行政院考量經濟成長率、消費者物價指數變動情形、平均每人國民所得、民間企業薪資水準及政府財政狀況定之。

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