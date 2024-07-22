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國民黨：共和黨代表大會觀選團訪美成功 大選前全面擴大交流

國民黨代表團赴美國觀選共和黨代表大會，昨天凌晨抵台，8月預計還將派團前往民主黨代表大會觀選，持續關注美方的政治動態。（圖由國民黨提供）

國民黨代表團赴美國觀選共和黨代表大會，昨天凌晨抵台，8月預計還將派團前往民主黨代表大會觀選，持續關注美方的政治動態。（圖由國民黨提供）

2024/07/22 14:22

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨代表團赴美國觀選共和黨代表大會，昨天凌晨抵台，8月預計還將派團前往民主黨代表大會觀選，持續關注美方的政治動態。國民黨今日表示，訪團深入了解美國共和黨的經貿議題、能源議題、區域安全、司法改革、公平選舉等政策主張，更與許多共和黨政要、聯邦參眾議員互動並交換意見，並以跨黨派支持深化台美關係的堅定態度，展現中華民國對外的團結一致，成果豐碩。

國民黨表示，不僅是7月與共和黨互動，8月國民黨亦將派出代表團成員，包括立委許宇甄、邱若華、葛如鈞，以及發言人楊智伃、國民黨駐美代表秦日新再赴芝加哥，於美國民主黨全國代表大會觀選。

另外，8月中旬，黨中央亦預計赴美與僑界交流，8月底開始則密集展開城市交流，包括台中市長盧秀燕將赴美國西岸一路從西雅圖、舊金山到洛杉磯造訪姐妹市；9月台北市長蔣萬安也預計前往美國東岸，造訪紐約、波士頓以及費城等地交流。在美國大選前，國民黨籍人士從黨中央、智庫、國會掌握美中台情勢，再到縣市首長，開啟雙邊全面城市、經貿交流。

國民黨表示，美國總統大選在前總統川普（Donald Trump）遭遇槍擊事件、現任總統拜登（Joe Biden）宣布退出競選連任，增添許多變數。美國大選走向勢必大幅影響全球局勢，與美中台關係的發展。

國民黨強調，長期以來與美國共和黨、民主黨兩大主要政黨保持良好關係，與暢通的互動渠道。無論美方大選結果，中華民國仍須務實確保國家安全，追求自立自強。除在國會主張修訂「國家安全戰略法」，提高整體國防完整度，落實國防與嚇阻（Defense）外，更堅持以溝通對話（Dialogue）降低區域衝突的風險，落實「2D戰略」的政策方向，力求在變動的國際情勢中捍衛國家安全、和平穩定。

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