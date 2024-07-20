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民進黨全代會權力改組明登場 蔡英文不出席、陳水扁將參加

蔡英文今年因另有行程，不克出席民進黨全代會。圖為蔡英文與賴清德去年參與全代會。（資料照）

蔡英文今年因另有行程，不克出席民進黨全代會。圖為蔡英文與賴清德去年參與全代會。（資料照）

2024/07/20 15:26

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨第全國黨員代表大會明天登場，重頭戲為中常委、中執委、中評委選舉，這也是黨主席賴清德就任總統後的首度黨內權力核心改組，派系版圖消長備受關注。前總統蔡英文因另有安排行程，不克出席；至於保外就醫的前總統陳水扁則預計出席全代會。

民進黨今年全代會以「守護台灣、第一品牌，民主台灣、團結向前」為主題，向社會宣示民進黨將持續以守護台灣、鞏固民主為首要目標，並團結各界力量、帶領台灣穩健向前，除規劃賴清德致詞，也邀請行政院長卓榮泰進行施政報告。

黨職改選方面，觀察指標包括，親賴勢力的斬獲席次，蔡英文卸任後的英系實力，以及立委陳亭妃被正國會除名、海基會前董事長鄭文燦涉貪案，為派系版圖消長投下變數。

根據民進黨黨章，歷任黨主席的黨員為全代會成員，具有投票權。蔡英文辦公室今說明，蔡英文接獲全代會邀請前就已安排行程，故不克出席全代會，這件事很單純，並無其他特殊考量。

另，陳水扁2020年及2022年皆以「當然黨代表」身分出席全代會，參與中執委與中評委改選投票，今接受媒體訪問時也正面回應，確定將出席今年的全代會。

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