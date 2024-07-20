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民進黨全代會明登場 蔡英文「另有私人行程」不出席

民進黨全代會21日登場，是總統賴清德就職後，黨內權力結構首次重新洗牌。前總統蔡英文辦公室表示，蔡英文另有私人行程，已向中央黨部請假不出席。黨內要角表示，蔡英文認為國家就只有一位總統，尊重現任元首領航國家。（資料照）

民進黨全代會21日登場，是總統賴清德就職後，黨內權力結構首次重新洗牌。前總統蔡英文辦公室表示，蔡英文另有私人行程，已向中央黨部請假不出席。黨內要角表示，蔡英文認為國家就只有一位總統，尊重現任元首領航國家。（資料照）

2024/07/20 14:49

〔中央社〕民進黨全代會21日登場，是總統賴清德就職後，黨內權力結構首次重新洗牌。前總統蔡英文辦公室表示，蔡英文另有私人行程，已向中央黨部請假不出席。黨內要角表示，蔡英文認為國家就只有一位總統，尊重現任元首領航國家。

民進黨全代會明天下午在國際會議中心登場，訴求「守護台灣、民主團結」第一品牌。這是兼任黨主席的總統賴清德就職後，第一次的全代會黨內權力結構洗牌，黨內評估「信賴系統」包括新系、民主活水、綠色友誼連線等預料可拿下中常委過半席次。

另一觀察指標則是蔡英文卸任後，英系在黨內影響力。黨內人士表示，英系目前在中常會有2席中常委，有時還能奧援其他派系，這次改選，英系中常委規劃名單為立委王世堅、前立委蘇治芬。黨內人士觀察，英系、蘇系合作態勢明顯，信賴系統之外的合縱連橫，也是黨內關注焦點。

黨內要角表示，賴總統上任後，蔡英文很少出門，但她還是非常關心國際情勢，不少外賓們訪台都會要求與蔡英文會晤。日前黨內人士私下拜訪蔡英文，關心蔡英文近況，據轉述，蔡英文認為國家只有一位總統，已經卸任了就盡量不出門。

民進黨明天舉辦全代會，蔡英文已向黨中央請假不出席，蔡辦表示，蔡英文單純因私人行程，預祝全代會圓滿成功。

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