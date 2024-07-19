狼師性侵案國民黨批衛福部雙標 高市：刻意混淆視聽

針對國民黨將高市某國小狼師案，用來對比台北市幼兒園性侵案，高市教育局回應，高雄狼師案的處置，第一時間收押、解聘永不錄用，比台北迅速嚴厲。（擷取自中國國民黨臉書）

2024/07/19 20:15

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私幼性侵案蔣萬安成箭靶！國民黨槓衛福部：高雄狼師案別雙標

〔記者許麗娟／高雄報導〕台北市爆發20多名幼兒遭狼師性侵案，市府挨批有行政疏失，加上衛福部日前回應幼兒園不屬學校，不能報導幼兒園名稱是誤解，對此，國民黨痛批衛福部面對高雄20年狼師案是雙標，高雄市教育局回應，兩案完全不同，這是刻意混淆視聽，高雄狼師案的處置，第一時間收押、解聘永不錄用，比台北迅速嚴厲。

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高雄市去年3月傳出北高雄某國小狼師涉嫌性侵、猥褻學童長達20年，甚至拍錄性愛影片，檢方調查發現，共有16名學童受害，並依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴，法院將狼師重判18年。

而國民黨指出，台北市幼兒園狼師案，媒體因兒少法第69條「不得揭露足以辨識兒少身份」，無法多加報導，衛福部卻因媒體報導受限一事，宣稱「不能公布是誤解」，因此反問在高雄有個藏匿20年的狼師，而且至少有16名孩童受害，卻不見衛福部積極表態，質疑衛福部是政治性的標準？

對此，高雄市教育局長吳立森表示，針對國民黨及部分人士刻意將台北幼兒園性平事件與高雄類比，強調「兩案為完全不同，這是刻意混淆視聽」。

吳立森說，2023年3月獲報後第一時間即與橋頭地檢署配合展開調查、收押該名教師，與學童隔離，且依相關法令於調查結果確定後，即在今（2024）年6月予以解聘、永不錄用。

吳立森強調，台北的案件在於北市府早在2022年7月獲報後並未依規定立即通報，仍讓涉案教師持續與幼兒接觸，導致校園再次發生性平事件；高雄則是第一時間通報並配合檢調收押教師，確保學童安全。

吳立森表示，高市府在此案於調查結果出來後教育局即「解聘」、「永不錄用」，跟台北幼兒園案僅「停聘」，處置強度完全不同。呼籲有心人士莫再胡亂比較，誤導社會大眾。

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