私幼性侵案蔣萬安成箭靶！國民黨槓衛福部：高雄狼師案別雙標

國民黨指出，在高雄有個藏匿20年的狼師，且至少16名孩童受害，卻不見衛福部積極表態？（翻攝國民黨臉書）

2024/07/19 16:49

〔記者施曉光／台北報導〕台北市日前爆發幼兒園學童性侵案，傳有20多名幼兒遭受侵害，面對外界質疑國民黨執政的台北市政府有責任疏失，教育部昨天還批評台北市政府程序與調查「有很多應該做沒有做的部分」，台北市長蔣萬安今天為此鞠躬致歉。國民黨今日仍為北市府辯護，在該黨官方臉書強調北市府秉持最嚴厲的標準進行調查也已善盡職責，並痛批衛福部「雙標」又消費狼師案，呼籲賴政府停止政治操作。

國民黨指出，台北市幼兒園狼師案，台北市政府一向秉持最嚴厲的標準進行調查也善盡職責，媒體受「兒少權法」第69條「不得揭露足以辨識兒少身份」，無法多加報導，衛福部卻因媒體報導受限一事，宣稱「不能公布是誤解」，該黨不禁想問，在高雄有個藏匿20年的狼師，而且至少有16名孩童受害，卻不見衛福部積極表態，「衛福部是沒有統一的標準，還是只有政治性的標準？」

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國民黨強調，積極監督政府是身為在野黨與民意代表應盡的責任，衛福部身為主管機關更應該一視同仁，不能有差別待遇，國民黨籍高雄市議員白喬茵7月初揭露高雄市政府犯行長達20年狼師案，媒體受限「兒少法」，報導資訊有所限制，衛福部未表態，而台北市政府針對幼兒園狼師案開罰並停止營業，媒體受限「兒少法」，報導資訊有所限制，衛福部卻督導本案稱「不能公布是誤解」。

國民黨呼籲衛福部不要雙標，不要再利用政治鬥爭傷害孩子，並要求衛福部、NCC與監察院共同討論，擬定一個非常明確的規範原則與標準，攜手合作建立一個更加安全的教育環境，檢討目前問題，讓制度更加完善。

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