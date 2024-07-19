世界台商總會來台 林佳龍：透過經貿投資接近理念相近國

外交部長林佳龍與世界台灣商會聯合總會訪問團合影。（圖片擷取自林佳龍臉書）

2024/07/19 12:53

〔記者吳哲宇／台北報導〕「世界台灣商會聯合總會第30屆回國訪問暨投資考察團」日前來台並由總統賴清德親自接見。外交部長林佳龍也在外交部歡迎世界台商總會，他說外交部要落實賴總統「經濟日不落國」目標，將結合資金、科技與人才，推展經貿外交與榮邦計畫，透過經貿投資拉近我們與理念相近國家的距離，得以搶占商機，讓台灣與友邦共榮共好。

林佳龍昨日於臉書表示，當年台商們帶著一個皮箱走遍世界，將台灣的優質產品推展到全世界，如今開花結果讓台灣成為世界不敢忽視的貿易大國、經濟大國與科技大國，台商就是台灣經貿外交的先鋒。

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林佳龍感謝世界台商總會，積極協助政府政策，於今年5月率團前往立陶宛考察，不僅與立陶宛在智慧城市、AIoT及創新產業上合作，更成立「立陶宛台商會」，不僅深化雙邊交流，更鞏固台灣與立陶宛的雙邊關係。

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林佳龍也趁此向所有的來訪的台商說明，外交部要落實賴總統「經濟日不落國」目標，將結合資金、科技與人才，推展經貿外交與榮邦計畫，透過經貿投資拉近我們與理念相近國家的距離，也讓台商們在這供應鏈重組的關鍵時刻，得以搶占商機，讓台灣與友邦共榮共好。

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他說，世界台商總會長期響應政府的政策，並且與外交部全球駐外館處緊密配合，當台灣或國際社會需要時，就會挺身而出，彰顯「Taiwan is helping！」的精神。

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林佳龍表示，未來外交部也會強化與重要貿易國的關係，包括簽訂投資保障協定等，並強化各駐館與台商的聯繫與服務，讓外交部成為所有台商的後盾。

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