立院通過「新住民基本法」 內政部擬規劃新住民權益保障籌備處

內政部移民署長鐘景琨今表示，由於目前三級機關的「署」已經額滿，因此現階段會積極朝「新住民權益保障籌備處」的方向推動。（記者李文馨攝）

2024/07/18 17:59

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會16日挑燈夜戰三讀通過新住民基本法，明定內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關。內政部移民署長鐘景琨今（18）日於部務會報會後記者會表示，由於目前三級機關的「署」已經額滿，因此現階段會積極朝「新住民權益保障籌備處」的方向推動，不過後續還要人事總處、主計總處聯繫，規劃成立仍需要時間。

鐘景琨表示，新住民基本法三讀通過後，未來應辦事項共有3個方向。第一，內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，行政院在專責機關設立前，得召開跨部會首長會議；第二，內政部每年提供支持政策基本方針、具體措施，每5年進行調查擬定計畫，並公開調查結果；第三，各目的事業主管機關應配合本法，檢視現行法規要點、計畫或措施，作相應處理。

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有關專責機關方向，鐘景琨說，由於目前中央行政機關組織基準法中，三級機關的「署」已經額滿，因此現階段會積極朝「籌備處」的方向推動，不過成立專責機關有一定作業跟程序，包含尋覓合適的廳舍、進行法治作業、調整組織、員額等規劃事項。

鐘景琨強調，部長劉世芳已指示移民署成立「新住民權益保障籌備處」，後續會逐步規劃，相關規劃情形還要跟人事總處、主計總處等機關聯繫，還需要一點時間。

劉世芳也補充，新法通過後，將擴大新住民的適用對象，除了婚姻移民，還包括專業移民和技術移民，後續全面檢討並研議修正相關法規和措施，逐步建構更多元且友善的環境。為有效發揮民間力量及有效運用資源，行政院新住民事務協調會報之層級及功能，將配合相應調整，新住民發展基金的運用管理也將進行轉型，未來將納入新住民或其子女代表，並鼓勵新住民積極投入公共參與，增進多元文化交流。

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