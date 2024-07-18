促進非犬貓動物福利政策 民團推多元物種分類分級機制

民進黨立委郭昱晴今日舉辦「非犬貓動物福利政策推進」公聽會。（記者謝君臨攝）

2024/07/18 15:02

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委郭昱晴今（18）日舉辦「非犬貓動物福利政策推進」公聽會，針對犬貓以外的動物相關福利政策，包括：「多元物種分類分級管理機制」、「輸出入與繁殖販賣管制」、「飼養照護與動物福利標準」，以及「棄養逃逸處裡與相應行政量能」等4大議題，期盼農業部等單位能夠在制定上更審慎考量。

郭昱晴表示，台灣寵物飼養風氣日盛、商機龐大，然犬貓以外動物，從源頭的輸出入與繁殖販賣、飼養者的管理與動物福利標準設定、後端棄養逃逸案件的行政處理量能等，皆未能與實際狀況接軌，無法有效維持市場秩序與動物福祉，藉此召開本次公聽會，廣納各界意見交流。

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關懷生命協會副執行長周瑾珊表示，多元物種分類分級管理機制應考量動物福祉、公共安全與行政量能等條件，積極源頭管理重於事後查緝懲治。建議主管機關須清楚界定「寵物」認定條件。根據現行「動保法」，以玩賞、伴侶為目的飼養的動物都是寵物，範圍過大，且不夠明確；也應考量預防疾病傳染等問題。

台灣愛兔協會公共事務副主任林樵指出，輸出入與繁殖販賣管制的分級管理制度應將各物種劃分為白名、灰名單、黑名單3等級進行輸出入管理，並考量傳染性疾病、輸出入符合動物福利等，召集專家擬定管理規範。此外，飼養指南需完備「寵物飼主」、「繁殖業者」、「展演場所」3種飼養身分的標準。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如認為，各物種的飼養照護需以滿足動物自然習性為原則，且動物於寵物、展演、經濟、學術等不同目的，飼養照護、福利標準、管理制度即需有不同要求；邊境管理則以「原則禁止、例外開放」為主，正面表列開放物種，並建立「飼養指南」，同時賦予其強制力，並落實稽查。

台灣鳥類救援協會祕書長吳羽心說，動物遭棄養或逃逸後需要大量行政支援，但現行公立收容所與全國私人動保單位的非犬貓收容能量，從空間到專業照護人員，都不足以應付現況。應積極建立與民間團體的協力機制，緩解目前問題，也為未來分級機制建置後援基礎。

台灣動物社會研究會議題研究主任林岱瑾表示，農業部動物保護司如欲討論各物種的管理、獸醫訓練等，都必須納入公私協力一起考量。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，物種分類分級管理機制應以「原則禁止、例外開放」為主，明訂那些物種可飼養，希望主管機關界定寵物的範圍；展演物種也應有總量管理的概念，例如：狐獴與水豚這類型的寵物。

對於民團建議，動保司副司長陳中興回應指出，非犬貓管理分級機制會將有攻擊性、對自然環境衝擊疑慮、台灣飼養環境不符合其動物福利的物種列入黑名單；一般飼養條件較易達成，且符合動物福利者，就會列在白名單，並發布飼養指南；由於灰名單物種較不普遍，因此仍待商議。

陳中興說，各界針對白灰黑名單管理的訂定制度或模式差異性不大，至於管理強度、方式，以及「同意飼養為原則」或者「禁止飼養為原則」，這部分就必須再討論。

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