憲法法庭延後死刑釋憲宣判 國民黨：大法官不應介入死刑存廢議題

37名死囚針對「刑法」死刑聲請釋憲，憲法法庭原定本月23日宣判，但日前宣布延後。（資料照）

2024/07/18 15:17

〔記者施曉光／台北報導〕37名死囚針對「刑法」死刑聲請釋憲，憲法法庭原定本月23日宣判，但日前宣布延後，國民黨今日指出，高達8成民意反廢死，亦即現行「刑法」維持死刑符合主流民意，在刑事政策以及立法者未做出改變制度前，不應由司法院決定死刑存廢，大法官更不應介入死刑存廢議題。

國民黨表示，強化被害預防以及健全犯罪被害人保護，才能有效防治犯罪，面對台灣社會8成以上民眾不贊成廢死，民進黨立委們以及賴清德總統還要繼續默不吭聲、支持廢死？

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國民黨強調，聲請釋憲的37名死刑犯所犯罪行多為擄人勒贖撕票、性侵與強盜殺人，殺害警察、家人、縱火等重大罪行，而死刑是維護國家安全、社會秩序以及增進公共利益所必要的措施，並不牴觸「憲法」第15條生命權、第23條比例原則。

國民黨援引今年5月台灣民意基金會公布「國人對當前死刑存廢相關議題態度」調查顯示，84.6%的民眾不贊成廢死，63.3%不贊成大法官作出死刑違憲判決，6月中華人權協會、台灣審議民主協會公布「死刑存廢」民意調查報告指出83%民意不贊成廢死，88%認為死刑尚未廢除前，死囚應依法執行死刑，藉此強調維持死刑是台灣社會的主流民意。

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