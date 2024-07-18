收「黑鷹滅青鳥」恐嚇簡訊 林楚茵：下巴可以受傷民主不行

多位執政黨立委收到恐嚇簡訊，揚言要「黑鷹滅青鳥」!（記者謝君臨翻攝）

2024/07/18 13:41

〔記者謝君臨／台北報導〕昨天（17日）是立法院休會的第一天，多位民進黨立委收到威脅簡訊，署名「黑鷹部隊總隊長董念台」，內容揚言要找出獄受刑人成立「黑鷹部隊」，以消滅「青鳥」為己任。民進黨立委林楚茵今表示，她收到簡訊後已報案，並強調「下巴可以受傷，但民主不能受傷！」絕不容許這種恐嚇、威脅的話，讓大家身心恐懼。

「譴責暴力！」林楚茵說，其實恐嚇簡訊，她也有收到，沒有第一時間向大家說明，本來擔心是誤傳，或是有什麼誤會；但寄簡訊的人卻又在受訪時直接講出：「青鳥繼續胡鬧，那就是巴掌伺候。」這種話，她完全不能接受！

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林楚茵指出，為了保護大家，她已經報案。如同她這陣子一直說的：「下巴可以受傷，但民主不能受傷。」台灣民主得來不易，言論自由是很重要的價值之一，大家可以自由站出來關心國家；但絕不容許有人選擇使用這種恐嚇、威脅的話，讓大家身心恐懼、製造對立。

民進黨團幹事長吳思瑤今日也證實，她有收到這則簡訊。內容揚言要對「青鳥」的集結施以暴力手段等；在自由民主法治的國家，這樣公然威脅、危及其他人民的人身自由，這都不可允許與容忍。

吳思瑤強調，不希望任何在台灣這塊土地上的人，因個人意見不同就要遭受暴力威脅，在自由民主的台灣，每一個人都可以大聲說出自己想說的話，不需要感到懼怕、不需要受到威脅，警政部門應當即刻做出因應作為。

民進黨立委陳培瑜17日也披露，她收到一則「黑鷹滅青鳥」的簡訊，署名者為「黑鷹部隊總隊長：董念台」。內容提到，由於賴台獨份子以「青鳥」為榮，激起自己打抱不平之心，故將成立「黑鷹部隊」，以消滅青鳥為己任；黑鷹部隊成員將以出獄受刑人為主，只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面包圍。

陳培瑜說，她已請辦公室主任報案，並呼籲絕對不能容忍任何暴力，面對這樣的困境，更要站出來為我們相信的價值發聲。

多位執政黨立委收到恐嚇簡訊，揚言要「黑鷹滅青鳥」!（記者謝君臨翻攝）

多位執政黨立委收到恐嚇簡訊，揚言要「黑鷹滅青鳥」!（記者謝君臨翻攝）

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