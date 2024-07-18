為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

朝野立委收「黑鷹滅青鳥」恐嚇簡訊 吳思瑤：警政部門應即刻因應

吳思瑤強調，公然威脅其他人的人身自由不可允許，呼籲警政部門應即刻做出因應作為。 （資料照）

吳思瑤強調，公然威脅其他人的人身自由不可允許，呼籲警政部門應即刻做出因應作為。 （資料照）

2024/07/18 12:19

〔記者陳政宇／台北報導〕昨天是立法院休會的第一天，多位朝野立委收到威脅簡訊，署名「黑鷹部隊總隊長董念台」，內容揚言要「黑鷹滅青鳥」。民進黨團幹事長吳思瑤今（18）日證實，她有收到這則簡訊，公然威脅其他人的人身自由不可允許，呼籲警政部門應即刻做出因應作為。

民進黨立委陳培瑜17日在社群平台Threads發文披露，她昨天收到一則「黑鷹滅青鳥」的簡訊，署名者為「黑鷹部隊總隊長：董念台」。內容提到，由於賴台獨份子以青鳥為榮，激起自己打抱不平之心，故將成立「黑鷹部隊」，以消滅青鳥為己任；黑鷹部隊成員將以出獄受刑人為主，只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面包圍。

陳培瑜說，她已拜託辦公室主任報案，並呼籲絕對不能容忍任何暴力，面對這樣的困境，更要站出來為我們相信的價值發聲。

對此，吳思瑤今受訪表示，她的手機也有收到董念台所傳的簡訊，內容言楊要對青鳥的集結施以暴力手段等。在自由民主法的國家，這樣公然威脅、危及其他人民的人身自由，這都不可允許與容忍。

吳思瑤強調，不希望任何在台灣這塊土地上的人，因個人意見不同就要遭受暴力威脅，在自由民主的台灣，每一個人都可以大聲說出自己想說的話，不需要感到懼怕、不需要受到威脅，警政部門應當即刻做出因應作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
決戰覆議案 吳思瑤：民進黨團固守議場不會杯葛
2024/06/20 11:23

決戰覆議案 吳思瑤：民進黨團固守議場不會杯葛
陳玉珍亂入記者會鬧場逾20分鐘 綠委以「尖叫雞」回擊
2024/06/25 12:02

陳玉珍亂入記者會鬧場逾20分鐘 綠委以「尖叫雞」回擊

瞄準中小企業長虹林口商辦登場
立院休會首日爆「黑鷹滅青鳥」恐嚇信 綠委陳培瑜急報警
2024/07/17 15:40

立院休會首日爆「黑鷹滅青鳥」恐嚇信 綠委陳培瑜急報警
諷藍白毀憲亂政還討功勞 吳思瑤：民進黨每天在立院拆地雷
2024/07/17 13:19

諷藍白毀憲亂政還討功勞 吳思瑤：民進黨每天在立院拆地雷

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播