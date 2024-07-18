朝野立委收「黑鷹滅青鳥」恐嚇簡訊 吳思瑤：警政部門應即刻因應

吳思瑤強調，公然威脅其他人的人身自由不可允許，呼籲警政部門應即刻做出因應作為。 （資料照）

2024/07/18 12:19

〔記者陳政宇／台北報導〕昨天是立法院休會的第一天，多位朝野立委收到威脅簡訊，署名「黑鷹部隊總隊長董念台」，內容揚言要「黑鷹滅青鳥」。民進黨團幹事長吳思瑤今（18）日證實，她有收到這則簡訊，公然威脅其他人的人身自由不可允許，呼籲警政部門應即刻做出因應作為。

民進黨立委陳培瑜17日在社群平台Threads發文披露，她昨天收到一則「黑鷹滅青鳥」的簡訊，署名者為「黑鷹部隊總隊長：董念台」。內容提到，由於賴台獨份子以青鳥為榮，激起自己打抱不平之心，故將成立「黑鷹部隊」，以消滅青鳥為己任；黑鷹部隊成員將以出獄受刑人為主，只要青鳥出入的場合，黑鷹必將全面包圍。

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陳培瑜說，她已拜託辦公室主任報案，並呼籲絕對不能容忍任何暴力，面對這樣的困境，更要站出來為我們相信的價值發聲。

對此，吳思瑤今受訪表示，她的手機也有收到董念台所傳的簡訊，內容言楊要對青鳥的集結施以暴力手段等。在自由民主法的國家，這樣公然威脅、危及其他人民的人身自由，這都不可允許與容忍。

吳思瑤強調，不希望任何在台灣這塊土地上的人，因個人意見不同就要遭受暴力威脅，在自由民主的台灣，每一個人都可以大聲說出自己想說的話，不需要感到懼怕、不需要受到威脅，警政部門應當即刻做出因應作為。

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