徐尚賢開說明會三問黃捷 為再度「罷捷」暖身

前罷捷發言人徐尚賢（中）今天召開北中南串聯說明會，三問民進黨立委黃捷。（記者葛祐豪翻攝）

2024/07/18 11:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前罷捷發言人徐尚賢今天（18日）召開北中南串聯說明會，三問民進黨立委黃捷，公開徵詢高雄第六選區選民的意見，罷免于北辰發起人游智彬也疾呼「要還韓國瑜公道」，為再度「罷捷」暖身。

對於藍營的「罷捷」聲浪，黃捷之前曾在臉書表示，上任以來或許還有很多課題要學，但她努力程度絕對問心無愧。她還強調，罷免要有正當性，混水摸魚、毀憲亂政、貪污舞弊、通敵賣國才是不適任的立委，「要罷免我，先問問高雄人同不同意！」

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國民黨籍前高雄市長韓國瑜，於2020年遭罷免後，支持者憤恨難平，推動數起罷免民進黨籍民代的連署，最終成案的是罷免鳳山區議員黃捷投票，當時同意票數55261票，不同意票數65391票，不僅有效同意票數未達鳳山區選舉人總數1/4以上，且不同意票數大於同意票數，因此宣告罷免失敗。

當時領銜「罷捷」的徐尚賢，今天（18日）召開北中南串聯說明會，似乎預告再度「罷捷」。他三問黃捷說，第一、身為民代應要替人民監督執政黨，黃捷卻大放厥詞說藍白若不倒，台灣不會好，「請問這是在監督執政黨還是在監督在野黨？」

第二、黃捷身為立委，應要替百姓監督政府，結果卻不停在跟立法院長打擂台，「請問黃捷知道立委要監督的對象是誰嗎？」

第三、黃捷是由高雄第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興及苓雅）選出來的民代，卻為了效忠民進黨，反而以身做賊，「請問黃捷是要當立委還是要當綠衛兵？」

徐尚賢強調，黃捷言行舉止明顯不適任立委職位，他公開徵詢高雄第六選區選民的意見，也公開徵求高六選民勇敢站出來，讓黃捷知道大家不認同這樣的立委。

罷免于北辰發起人游智彬，今天也南下讚聲，他批評黃捷在市議員期間，翻白眼羞辱韓國瑜市長，完全無力取鬧、政治報復，「請各位鄉親，要還韓國瑜公道！」

前罷免陳柏惟領銜人楊文元也說，部分新科立委的行徑，真的讓人大開眼界，有些行為辜負了民意所託，「執意用意識形態對抗來謀取政治利益，最終只會遭受民怨的反撲！」

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