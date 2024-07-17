鄭文燦涉貪案被影射「雨露均霑」 桃議會國民黨團記者會自清

國民黨團召開記者會，強調前市長鄭文燦執政8年期間，黨團嚴格監督從不懈怠，絕對沒有雨露均霑。（記者謝武雄攝）

2024/07/17 18:54

〔記者謝武雄／桃園報導〕前桃園市長鄭文燦涉嫌於工五擴大方案收賄遭羈押，前立委孫大千、沈富雄、郭正亮等名嘴在政論節目提到鄭文燦「雨露均霑」，甚至說「檢調用力辦、議員少1/3」；對此桃園市議會國民黨團今召開「反貪腐、反抹黑」記者會，強調鄭文燦執政8年期間，黨團嚴格監督從不懈怠，對於不明就裡的說法深表遺憾。

國民黨團由黨團總召徐玉樹召開反貪腐、反抹黑記者會，副召集人詹江村、楊朝偉、議員陳美梅、舒翠玲、林政賢、張桂綿、朱珍瑤、王仙蓮、周玉琴、陳韋曄、吳進昌、錢龍、李柏坊、劉熒隆都到場聲援，除表達反貪腐及反抹黑立場，呼籲檢調擴大嚴辦鄭文燦涉貪案，強調鄭文燦執政8年期間，黨團嚴格監督從不懈怠，對於不明就裡的說法深表遺憾。

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徐玉樹表示，鄭文燦被羈押以後，很多政論性節目提到，鄭執政8年期間，除了綠營支持者及民代拿到好處，也質疑國民黨議員有拿到好處；但鄭文燦8任內包括亞洲矽谷、農博、八德羽球館、平鎮文化停車場、楊梅行政大樓、機捷車廂採購等施工不良工程或弊端，黨團經常火力全開、嚴格監督。

詹江村表示，事實上，黨團議員與鄭文燦針對航空城、亞洲矽谷等議題都有激烈攻防，只是很多議員無能力經營社群媒體或上通告，但這不代表沒有監督，名嘴不懂國民黨議員付出，非常不公平。

楊朝偉指出，過去民眾檢舉小檜溪自辦市地重劃案有弊端，質疑有官商勾結之嫌，但鄭文燦主政市府卻拒絕提供資料；舒翠玲說，鄭文燦執政8年，國民黨議員認真監督，多位局處首長因此下台，還有揭露各種弊案，呼籲檢調毋枉毋縱調查清楚，讓不法案件攤在陽光下。

林政賢、張桂綿、陳韋曄認為名嘴、媒體不公平影射，他們表達嚴正抗議，沒有議員拿到什麼好處，不要一竿子打翻一船人；周玉琴、王仙蓮、陳美梅也呼籲檢調，全力偵辦、毋枉毋縱。

吳進昌、錢龍、李柏坊、劉熒隆也提到，外界對黨團議員的影射非常不公平，但真相只有一個，黨團議員站在監督市政立場，同時全力拚建設，爭取市民福利，對這些不實指控，深感遺憾。

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