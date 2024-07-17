楊文科涉貪起訴 王定宇喊話國民黨別雙標：立即要求他辭職

竹北天坑案承辦檢察官17日起訴楊文科在內共12人違反復工圖利、偽造文書、教唆偽證、偽證等罪，沒收2.5億餘元不法所得。（記者黃美珠攝）

2024/07/17 17:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對去年鬧得沸沸揚揚的竹北天坑事件，新竹地檢署今天（17日）偵結起訴新竹縣長楊文科在內共12人涉嫌貪汙等案件。對此，民進黨立委王定宇要求先前前桃園市長鄭文燦疑涉貪被收押的消息曝光後就跳出來各種嘲諷的國民黨「不要雙標」，立刻要求楊文科辭職下台！

竹北天坑案承辦檢察官今以22萬5000多字、多達277頁的內容，洋洋灑灑起訴楊文科、時任縣府工務處長江良淵等官、商、技師共12人，分別依違反復工圖利、偽造文書、教唆偽證、偽證等罪嫌。新竹地檢署表示，因為豐邑機構偷工減料釀成天坑，已經嚴重危及民眾安全，而楊文科等公務員背棄民眾所託，圖利護航豐邑機構，官商勾結惡性重大，所以請法院從重量刑並沒收2.5億餘元不法所得。

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日前鄭文燦疑涉嫌收賄500萬元主導「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁農地自辦市地重劃案而被收押，相較於當時跳出來各種嘲諷民進黨政府，甚至搬出綠營派系鬥爭陰謀論，國民這次表示相信楊文科的清白，期待司法程序還楊文科公道，還說希望檢調人員不要受政治力影響。

對此，王定宇今天下午在臉書表示，楊文科應該也要像鄭文燦在第一時間辭去海基會董事長一樣辭任新竹縣長，「起訴可是比偵辦中的收押更嚴重喔！藍白應該不要雙標，立即要求楊文科辭職才對！」網友也紛紛表示，「如果是起訴，事情就不簡單了」、「不管是什麼顏色，誰貪污誰就是要羈押、下台，鄭文燦是如此，楊文科也應是如此！」、「為什麼沒有羈押禁見？這位沒有實質影響力嗎？」、「怎不按鄭文燦的標準羈押呢？」

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