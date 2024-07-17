宏福案纏訟23年 北市議員陳政忠判刑6年定讞

纏訟23年的宏福案，宏福建設負責人、北市議員陳政忠判刑6年定讞。（資料照）

2024/07/17 16:03

〔記者張文川／台北報導〕纏訟23年的宏福案，宏福建設負責人、北市議員陳政忠被控炒股等犯行，歷經多次更審，高等法院更四審依速審法酌予減刑，前年9月依證交法操縱股價罪判刑4年、虛偽記載公開說明書罪判刑2年；最高法院今駁回上訴定讞，將由高院另訂應執行刑。法院已通知檢方啟動防逃。

判決指出，陳政忠自1994年起，將3億多元的私人土地以10億多元賣給宏福建設，並挪用數十億元增資款，且利用職員提供的人頭帳戶炒作宏福建設股票，獲利逾60億元。

請繼續往下閱讀...

台北地檢署依背信、詐欺、業務侵占、證券交易法等罪起訴，一審判陳20年，二審改依操縱股票、虛偽記載公開說明書罪判9年。

高院更一審僅依操縱股票罪判陳5年徒刑；更二審則以操縱股票、虛偽記載公開說明書罪判刑5年。

案經多次更審，業務侵占、違反商業會計法等罪，已陸續無罪確定，更三審僅審理涉嫌證交法的操縱股價、虛偽記載公開說明書等部份，改判陳無罪，但再被撤銷發回。

更四審2022年9月判決認定，依據多位被告供述、曾任宏福證券董事長潘禮門等人證詞，及帳冊、契約、相關帳戶交易、資金查核資料、扣案證據，足以認定陳涉證交法操縱股價等2項犯行明確，各量處4年、2年徒刑。最高法院今駁回陳的上訴讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法