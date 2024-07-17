立院本會期結束 朱立倫：韓國瑜耐心智慧協調、黨團幹部受盡屈辱

國民黨主席朱立倫17日出席主持中常會。（記者廖振輝攝）

2024/07/17 15:16

〔記者林欣漢／台北報導〕第11屆立法院第1會期昨晚落幕，整個會期共通過55個議案。國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話表示，過程中可以看到朝野折衝的辛勞，立法院長韓國瑜發揮他最大的耐心及智慧來協調，黨團總召傅崐萁及立法院重要負責幹部，在跟民進黨協商過程中受盡屈辱，各種攻擊抹黑、抹紅。

朱立倫舉例，開放團客到大陸旅遊，一方面促進國內產業，一方面讓國人方便，最重要的目的是降低兩岸敵對的惡意螺旋，而民進黨完全意識形態，完全是對抗、攻擊，這樣對台灣真的非常不好。

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朱立倫表示，美國正在進行總統大選，上週六發生震驚全世界的美國前總統川普遭槍擊案，造成死傷，過程中大家都對於任何暴力行為完全不能容忍，全世界都在譴責暴力，都希望透過和平的方式、安定的手段來進行民主選舉，國民黨派出副秘書長江俊霆等5位代表，赴美參加共和黨全代會，並向共和黨朋友表達關心，也透過這次交流增進國民黨與相關朋友的台美關係，下個月於芝加哥登場的民主黨全代會，也會由國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華及黨發言人楊智伃參加。

朱立倫指出，所有政治領袖在這次發生事情後，都強調一定要團結，一定要用和平手段來爭取民主，而在台灣，總統賴清德就任這兩個月卻是相反，鬥在野黨、兩岸、政敵，用攻擊代替防守，不斷地製造衝突，最辛苦的立法院，在韓國瑜的帶領下，黨團總召、書記長及54位成員努力下，在最艱苦的環境下通過重要的改革及民生法案，除了國民黨團團結一致，也要謝謝民眾黨8席立委一起努力改革及重視民生法案。

朱立倫隨後請傅崐萁就這次立院這會期辛苦完成的重要法案及議案，跟中常委們報告。傅崐萁指出，此會期完成許多重大法案修正，及通過重要主決議成果滿滿，主要包括九大面向，組織改革、嚴打詐騙、民生永續、保護兒少、青年加薪、銀光樂活、東部重建、族群多元、放下對立等。

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