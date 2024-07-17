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藝人吳宗憲批「市政府頭腦有問題」 蔣萬安：不是質疑我

台北市長蔣萬安17日出席「拒絕菸害、享受純淨生活」記者會，並在會前受訪。（記者張嘉明攝）

台北市長蔣萬安17日出席「拒絕菸害、享受純淨生活」記者會，並在會前受訪。（記者張嘉明攝）

2024/07/17 12:14

〔記者何玉華／台北報導〕資深藝人吳宗憲開炮台北大巨蛋「市政府頭腦有問題」，官商勾結害大巨蛋不能開演唱會；台北市長蔣萬安今（17）日秒回「不是質疑我啦!」目前正一步一步克服挑戰，朝舉辦演唱會的方向努力。

香港歌手陳曉東將在台北小巨蛋開演唱會，吳宗憲16日幫他站台時說，自己不再開小巨蛋演唱會，宣布「我要開大巨蛋！這什麼鳥規定，市政府頭腦有問題」，官商勾結害大巨蛋不能開演唱會。

蔣萬安今天與藝人邰智源一起出席拒菸活動，被問到怎麼看吳宗憲針對演唱會砲轟大巨蛋官商勾結時秒回「憲哥不是質疑我啦！」蔣萬安說，去年底參加吳宗憲節目「綜藝玩很大」的錄影，當時吳宗憲就跟他說，很高興看到大巨蛋終於能夠完工啟用。

蔣萬安表示，他一在承諾會讓大巨蛋在他上任1年內完工啟用，接下來會辦國際的賽事，以及接下來努力朝向舉辦演唱會的方向努力。目前正一步一步的往前邁進，一關一關的克服各項的挑戰，和台北市議會共同努力，發文內政部也獲得回函，現在大巨蛋正在進行相關的消防安全驗證。

蔣萬安說，遠雄進行完消防安全驗證以後，將資料送到市府審議，符合大型群聚活動管理自治條例相關規定後，就可以進行非體育賽事，很希望能夠儘快的符合市民的期待。

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