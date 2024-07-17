批柯文哲扯政爭是「政治白癡」 柯建銘：民進黨集體決策戰略清晰

柯建銘（圖右）今披露，賴清德（圖左）今年大選後即成立「立法院院長副院長改選小組」，民進黨是集體決策，戰術可以彈性，但戰略要很清晰。（資料照）

2024/07/17 10:59

〔記者陳政宇／台北報導〕第11屆立法院第1會期昨晚落幕，民進黨團總召柯建銘今（17）日披露，總統暨民進黨主席賴清德今年大選後即成立「立法院院長副院長改選小組」，民進黨是集體決策，戰術可以彈性，但戰略要很清晰；至於民眾黨主席柯文哲指涉他與賴清德政爭一說，他直言，「柯文哲當然是政治白癡」。

柯建銘今接受蔻廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，評析國會攻防情勢。柯建銘談到，今年大選結束後，賴清德、行政院長卓榮泰、立法院前院長游錫堃、國安會諮委馬永成、行政院長辦公室主任林德訓和他，於1月14日開會並成立「立法院院長副院長改選小組」，任命他為小組召集人。

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柯建銘認為，國民黨最大敗筆是沒人控盤，一群人像義和團一樣亂搞一通；而民眾黨團總召黃國昌1月15日就稱競選立法院長的條件是國會改革，這是鬼扯，立法院長應該要很中立地主持院會、調和鼎鼐並解決糾紛，黃國昌當時跩個二五八萬，就知道其中有鬼，藍白要合在一起。

柯建銘說，自己當時就回應，不會為了選院長向民眾黨祈求，除非無條件起義來歸，當時被罵神經病，但民進黨一定要站穩立場、跪也沒用，因為是中國國家主席習近平、中國國家政協主席王滬寧在控制這一局，現在是中共對台認知戰最嚴重的時候。

「民進黨坦白講，我們之間眼神一看就知道怎麼做事」，柯建銘表示，他並非恣意妄為、亂打一通，「沒收國會」、「沒收民主」、「毀憲亂政」等詞彙都是他創造出來，精準描述此刻國民黨、民眾黨、立法院長韓國瑜、黃國昌、傅崐萁在搞什麼。

周玉蔻詢及，有輿論形容賴清德和卓榮泰是「鴿派」，柯建銘則是「鷹派」。柯建銘強調，總統府、行政院、民進黨和立院民進黨團是集體決策，決策者隱身於後，總統必須站在國家高度，不能像他這樣天天出來罵在野黨；行政院長也必須要有一定高度，但該講的話都不會退卻；立法院第一線作戰非常彈性，委員會每天遍地烽火，由黨團三長一起處理。

至於，如何看待外界挑撥他與賴清德的關係，柯文哲還稱為綠版「馬王政爭」？柯建銘直言，「那就是政治白癡，柯文哲當然是政治白癡，他有什麼政治理念」，整個民眾黨讓黃國昌這樣玩，民眾黨就被玩掉、會被消滅；自己只要亂做，總統和行政院長當然都會有意見，故戰略要很清晰、戰術則是彈性的，預判未來最重要。

柯建銘指出，柯文哲鬼扯「馬王政爭」，是因為不知道民進黨的運作模式和攻防策略，賴清德、卓榮泰和行政院副院長鄭麗君都是立委出身；反倒是柯文哲請神容易送神難，讓黃國昌借殼上市、把他架空，黃和傅崑萁所做的一切毀憲亂政行為，柯文哲100%要負責，韓國瑜和國民黨主席朱立倫也都逃不了。

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