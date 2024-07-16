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洗錢防制、刑訴修正案三讀 政院：為打詐法制建立新里程碑

行政院發言人陳世凱表。 （資料照，行政院提供）

行政院發言人陳世凱表。 （資料照，行政院提供）

2024/07/16 22:06

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洗錢最重關10年、罰1億 立院三讀洗防法修正案

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今日三讀通過「洗錢防制法」及「刑事訴訟法」部分條文修正草案，完善打詐執法工具。行政院發言人陳世凱表示，政府重視人民真正關切的打擊詐欺犯罪議題，共同為國家打詐法制建立新里程碑。

陳世凱表示，今日立法院三讀通過的「洗錢防制法」修正草案，重點有三：一、「強化虛擬資產服務監管，嚴杜以虛擬資產洗錢」，對於未完成洗錢防制登記而提供虛擬資產服務事業或人員，或境外設立者未辦理公司或分公司設立登記及洗錢防制登記，卻提供服務者，將科刑責。另運用於金融投資或支付用途的非同質化代幣（Non-Fungible Token，NFT），亦屬虛擬資產範疇需受規範。

二、「落實第三方支付服務之監管，避免淪為洗錢管道」，將提供第三方支付服務之事業或人員係受洗錢防制法規範明文化，且就未完成服務能量登錄而提供服務者，或境外設立而未辦理公司，或分公司設立登記及服務能量登錄，卻提供服務者，明定刑責，嚴阻第三方支付服務業淪為洗錢工具。

三、「提高洗錢行為罰則，加重法人責任，溯源追查洗錢共犯，犯罪所得沒收範圍擴大」，以洗錢的財物或財產上利益是否達新台幣1億元區分不同刑度，嚴懲其危害金融秩序的不法行為。

陳世凱指出，今日立院三讀通過「刑事訴訟法」特殊強制處分專章的修正，內容參照政院所提「科技偵查及保障法」草案內容，賦予科技偵查方法法律授權基礎，包括運用GPS定位追蹤、以M化車調查行動通訊設備以及熱顯像儀，對室內調查等科技方法。

陳世凱提及，行政院欣見立法院呼應政院對科技偵查法制化的積極推動，也特別感謝司法院於立法過程中的支持，積極回應社會對於科技打詐的期待，就法律體例的選擇，政院尊重立法院決定。

陳世凱說，未來行政院將會責成相關部會，儘速完成後續相關子法的修訂，以及相關配套措施，並儘速盤點彙整「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，期於明年順利推動，共同建立民眾免於遭詐騙的安全社會。

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