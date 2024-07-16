白8全缺席助藍癱瘓NCC 范雲怒轟：要惡搞台灣到什麼時候？

立院院會16日在民眾黨全體缺席、國民黨挾人數優勢三讀通過《NCC組織法》修正案，范雲在臉書開砲。（資料照）

2024/07/16 17:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今天（16日）在民眾黨團全體缺席下，國民黨團挾人數優勢三讀通過《NCC組織法第4條條文修正案》，規定委員任滿得連任1次，並不得再任；同時刪除舊委員得延任至新委員就職前1日的「過渡條款」。對此，民進黨立委范雲怒轟，此法通過後，形同癱瘓NCC，「國民黨要惡搞台灣到什麼時候？」

范雲今天下午在臉書發文表示，「國民黨多數暴力，民眾黨自棄職權，藍白聯手通過NCC組織法修正，恐使NCC癱瘓！國民黨所提NCC組織法修正草案，除增定委員僅得連任一次規定外，更刪除『本會委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制』的規定。」

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范雲指出，「目前，NCC七位委員中、有四位將於7月底任期屆滿；而4月30日新委員被提名至今，國民黨不斷杯葛，至今無法產生新委員。若無法趕在七月前完成新委員人事案，依新法，舊委員亦無法延任，NCC將只剩三位委員，8月1日起就無法針對網路、通訊、傳播等重大政策做出決議，實質癱瘓NCC運作。」

最後范雲怒轟：「國民黨先是杯葛NCC人事，現在竟然直接修法癱瘓NCC運作！國民黨要惡搞台灣到什麼時候？」

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