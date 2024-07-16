藍委擬提高警消退休金 銓敘部：退撫基金至少提前2年用罄

國民黨立委提案主張警消退休所得替代率比照國軍，銓敘部評估恐破壞退撫基金平等原則，也讓基金至少提前2年用罄。示意圖。（資料照）

2024/07/16 14:54

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委提案修正「警察人員人事條例」，主張將警消等人員退休所得替代率比照國軍，上限提高至90%或95%，立法院長韓國瑜今（16）日召集朝野黨團協商討論。銓敘部部長施能傑評估，警消的現職及退休待遇已優於一般公務人員，該提案不僅破壞退撫基金平等原則，也讓基金至少提前2年用罄，故建議應改善執勤工作環境及條件。

施能傑席間直言，銓敘部對該案目前的看法是建議「不要通過」，涵蓋警消在內的公務人員退休撫卹基金以同樣標準繳費和給付，權利義務相當，若有一方單獨提高，將破壞平等原則，且對基金運作造成衝擊；基金是用50年估算，過去年金改革延後25至30年，若包括醫護等危勞人員都要求援比，預估基金至少提前2年用罄，這對現職人員很不公平。

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施能傑說，政府對現職警消人員的待遇都有努力，且因危勞特性，其現職待遇已經比一般公務人員高，換算退休待遇也更高，若該提案通過，雙方差距就會越來越大；建議對警消的照顧，應透過改善現職人員的執勤工作環境條件。

內政部長劉世芳進一步說明，內政部最重要的就是保障現職警消，目前相關福利和待遇條件就有15項，包括公益信託基金、執勤獎金，以及上月通過的深夜危勞性勤務津貼支給等。若將警消人員退休所得替代率上限提高至90%或95%，可預見會現職人員會加速退休、造成空洞化，且因少子化現象、其他更好工作機會等緣故，缺額填補的進度不若預期，故應從長計議。

經在場立委及官員討論約一個小時，韓國瑜宣布協商共識，請銓敘部於一個月之內，提供警察人員退休最低所得替代率、年增率及最高所得替代率概算資料，給各黨團、以及審查會。

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