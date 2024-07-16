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氣象精準預報有助決策 賴清德：目標是結合科技與專業人才

總統賴清德16日視察中央氣象署，了解AI氣象預報技術，同時感謝氣象署同仁的辛勞。 （記者羅沛德攝）

總統賴清德16日視察中央氣象署，了解AI氣象預報技術，同時感謝氣象署同仁的辛勞。 （記者羅沛德攝）

2024/07/16 13:25

〔記者蔡思培／台北報導〕近來AI（人工智慧）已應用在眾多領域，未來也有助精進氣象預報，總統賴清德今天上午至中央氣象署視察並聽取簡報。賴清德表示，氣象署若能精準預報，政府做決定也能更接近完美，將災害降到最低。他也說，未來希望將氣象人才與科技人才結合，當具備科技專業的氣象人才越多，提供的氣象資訊也會更精準，小至日常生活、大至國家決策都會更好。

賴清德今天上午與交通部長李孟諺、環境部長彭啟明一同至氣象署視察。氣象署數值資訊組組長劉國隆表示，AI是氣象署未來天氣預報重要改變的開始，氣象署在1987年建立第1代超級電腦，去年已建置第6代超級電腦。台灣的HPC（高效能運算）算力在全球排名第86名，世界各國都已經訂定長期的算力發展戰略目標，台灣也需要長期、穩定具國際競爭力的算力投資。氣象署已在申辦下一期的高速運算電腦建設計畫，希望9年後電腦算力可進步8至15倍。

氣象署長程家平也針對台灣氣候災害、AI在氣象應用等部分報告，台灣位於亞洲大陸與太平洋大洋交界處，常遭遇乾旱與颱風。台灣對颱風是既期待又怕受傷害，台灣約有80%水資源是颱風雨梅雨帶來，但去年的4個颱風也為台灣帶來25億元農損，顯示天氣現象需要提早掌握、預警並防禦。

程家平說，現在的氣象預測需要資料蒐集、數值預報、後處理、決策支援等系列作業，資料龐大難靠人處理，因此氣象署很早就進行數位化。氣象署已與輝達（NVIDIA）合作，可將全球模式25公里的資料解析度提升為2公里，未來除了颱風，AI還可用在梅雨、劇烈天氣現象上。

賴清德聽取見報後表示，氣象署每天提供的氣象資訊都深深影響民眾生活、工廠經營、社會運作及政府決策，對社會貢獻極大。氣候變遷下天然災害頻傳，若氣象署能精準預報，政府做的決定也能更接近完美，將天然災害來臨時的損害降到最低。

賴清德說，工欲善其事，必先利其器，一定要精進氣象署各種作為，不管是硬體、軟體或人力訓練，交通部與行政院都會支持。現在台灣高速電腦已到第6代，並使用NVIDIA產品，9年內會有7、8、9代電腦，政府一定要鼎力支持。若台灣在迅速極端氣候時，在科技上落後其他國家，就缺少包護人民生命財產安全的力量。

賴清德也說，氣象署與NVIDIA的合作也發表在國際期刊上，將經驗貢獻給國際社會，讓世界因為台灣的進步往前邁進一步。賴清德表示，軟體兼顧是必然要走的方向，台灣有好的硬體與創新，也要有好的軟體搭配，讓硬體發揮做更好的功能。

賴清德也提到人才培訓，氣象署幾十年來在培養人才上有成就，台灣也有一群人對科技創新有經驗，要訓練讓氣象人才也是科技人才，科技人才同時也具備氣象專業知識，兩者專業如何結合是未來氣象署要努力的目標。當台灣具備科技專業的氣象人才越多，氣象署署時力有會更高，提供給國人的資訊也會更精準，日常生活、公司經營、社會運作到國家決策都會更好。

賴清德也說，前總統蔡英文任內宣布2050年淨零轉型是台灣使命，前行政院長蘇貞昌也提出邁向2050年淨零轉型路徑圖，未來他在總統府也會成立「氣候變遷因應委員會」，集結產官學員合作，因應氣候變遷讓氣象工作越做越好，除了保障國人生命財產安全，也讓國人技術提升、產業升級、技術轉型，達到數位轉型、綠色轉型，讓台灣在因應各項挑戰中持續進步與發展。

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