要女部屬「暖手」！ 前駐泰代表莊碩泰涉性騷 監察院通過彈劾

前駐泰代表莊碩漢任內涉性騷擾，監察院通過彈劾。（資料照）

2024/07/16 12:37

〔記者林哲遠／台北報導〕前駐泰國代表莊碩漢2022年間涉性騷擾，違反女部屬意願要求握手、暖手，甚至要求至房間修改致詞稿。監察院11比1通過監委張菊芳、王麗珍、紀惠容所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，莊碩漢於2022年12月3日至6日出差執行公務期間，基於長官部屬上下權力不對等關係，違反乙女意願，握乙女之手，當手部回暖後，對乙女握手仍持續一段時間總計15至20分鐘，更要求乙女至其房間討論修改致詞稿等言語及肢體性騷擾行為。

請繼續往下閱讀...

彈劾案文續指，被彈劾人雖否認性騷擾行為，僅承認其曾因手冷，尋求乙女握手暖手、要求乙女至其房間修改致詞稿等行為。乙女對於上開行為感到害怕、不舒服及被冒犯，人格尊嚴已受到侵犯或干擾，但礙於其權勢不敢伸張。莊碩漢行為違反性別自主分際，已符合性別工作平等法第12條第1項第1款之性騷擾定義，核有嚴重違失。

監察院表示，莊碩漢行為違反性別自主分際，已符合性別工作平等法之性騷擾定義，外交部亦為相同認定。核其性騷擾行為不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響外交人員之聲譽及形象，有違公務員服務法相關規定，情節重大。監察院於7月4日審查通過監委張菊芳、王麗珍、紀惠容提案，全案移送懲戒法院審理。

監察院通過監委張菊芳、王麗珍、紀惠容所提，前駐泰國代表莊碩漢涉性騷擾女部屬彈劾案。（資料照，記者林哲遠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法