傅崐萁403震災重建條例、花東快提案 立院不審議改主決議

16日是立法院本會期最後一次院會，立法院長韓國瑜召集朝野協商爭議法案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）、國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右）一起出席協商。（記者廖振輝攝）

2024/07/16 12:13

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會今天原本要表決國民黨傅崐萁所提出的「四零三震災重建條例草案」及「花東快速公路建設特別條例草案」，民進黨團總召柯建銘透露，昨天有找四個部會去和傅協商，做出兩個決議。立法院副院長江啟臣稍早在院會宣佈不予審議，並通過相關決議。

「四零三災重建條例草案」共三項主決議，第一，0403地震影響花蓮甚鉅，行政院自地震發生後，由院長成立災後重建小組並擔任召集人協調各部會，內政部「花蓮0403花蓮重建專案辦公室」，匡列超過300億經費投入復原重建。

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主決議內容指出，花蓮重建不能等，應從速、從優、從簡，尤其是因地震受損之房舍。為使花蓮民眾儘速重建家園，在租金補貼、弱層補強、拆除重建皆投入預算補助，照顧花蓮鄉親。

主決議內容指出，目前多數紅單房舍已進入都更及危老作業程序，未來可得到容積獎勵，以降低負擔。如無意願參加危老都更原地重建者，補助以原地原容積之興建成本85%為原則，並為上限，其辦法於二個月內訂之。

第二，0403地震災區住戶房屋因地震毀損不堪居住，地方損失重大且經認定為紅單之房屋，其拆除、運輸去化之費用，依法由地方政府先以災害準備金支應，其餘不足部分應由中央政府全額負擔相關費用。

第三，0403大地震造成花蓮觀光重創，為災後振興地方產業，以行政院已匡列之振興預算由經濟部、交通部與花蓮縣政府共同研議，經濟部活絡夜市商圈0.3599億元、交通部旅遊振興12.71億元，提出振興辦法，以促進活絡花蓮經濟發展。

「花東快速公路建設特別條例草案」主決議指出，為促進花東地區的交通安全及便捷，為帶動花東產業的重要關鍵，並持續提供花東地區居民一條更安全便捷的道路。立法院決議，交通部儘速推動花東快速公路興建，花東快速東路可行性評估，於今年8月份完成期末報告。

主決議內容指出，請交通部盡速完成審議程序，並積極辦理環境影響評估、原住民部落諮商、建設計畫審議、公務預算籌編、工程設計用地取得等作業，以法完成程序後盡早發包施工，前後期程以12年完工為限。

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