接見鈴木馨祐深化台日合作 鄭麗君：紅肉火龍果7月開始外銷日本

行政院副院長鄭麗君（右）今日接見自民黨台灣政策小組召集人鈴木馨祐（左）一行。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/16 11:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕日本自民黨台灣政策小組召集人鈴木馨祐及眾議員中曾根康隆週一訪台。行政院副院長鄭麗君今（16）日在政院接見鈴木馨祐一行時表示，7月初，台灣紅肉火龍果開始銷售到日本，日本是台灣水果外銷第一大市場，期待台灣美味的水果能跟好朋友分享。

鄭麗君指出，鈴木馨祐對台日關係友好的促進，相信未來會有更多友好發展，她也要感謝中曾根康隆促進台日關係的提升。她談及，中曾根康隆家族跟台灣關係淵源，前首相中曾根康弘曾在高雄明德新村居住過，那一棟房舍在她當文化部長時，以預算支持高雄市政府進行保存。

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鄭麗君提到，根據台日雙方民調，有7成民眾認為台日是最親近國家，顯示台日關係良好，共享普世價值，也是經貿上重要夥伴。去年台日雙邊貿易總額突破750億美元，去年台日互訪人數已突破500萬人，期待很快能超越疫情前的互訪人數。

鄭麗君表示，今年7月初，台灣紅肉火龍果開始銷售到日本，日本是台灣水果外銷第一大市場，期待台灣美味的水果能跟好朋友分享。台積電在熊本的投資開始規劃第二期，相信台日科技可形成好的夥伴關係。未來在全球供應鏈重組過程中，安全可信賴的供應鏈對全球非常重要，期待台日在科技產業有更進一步合作，不只是半導體，在智慧醫療、AI應用、研發製造都能合作深化。

鄭麗君也向日方分享，行政院長卓榮泰本周將成立「經濟發展委員會」，推動台灣下階段經濟發展，包括創新經濟、均衡台灣、包容成長三大面向。非常期待在「創新驅動成長」方面與日本合作，政院有新的「總合外交」想法，透過跨部會在經貿上提升國際合作，希望加速與理念相近國家在經貿科技產業的合作。

鄭麗君強調，要感謝日方對台海和平長期的關注，包含國防三文件及外交白皮書、2024年美日峰會都數度提及台海和平，強調台灣是珍貴夥伴和重要友人，「我們對此感謝」。G7外交會議多次聲明也提到，不希望中國片面改變現狀，台灣身為印太地區一份子，會善盡維護和平的責任，並提升自我防衛能力，也期待維護現狀，與理念相近國家一起努力，共同維護印太地區的和平穩定發展。

鈴木馨祐談及，台日兩國之間面臨少子化問題，在少子化情況下，如何讓經濟能持續發展，怎樣降低對中國市場依賴，經濟持續發展，以及所謂「台灣有事」時，台灣與日本是島國，必須確保糧食、能源能夠進口及其強韌性。

鈴木馨祐指出，俄烏戰爭和加薩走廊的衝突，對世界物流形成很大挑戰，各國面臨通貨膨脹，台日也各面臨經濟問題，例如如何吸引國際人才，台日情況是相當類似的。另一方面來看，台灣和日本有稍微通貨緊縮狀態，要符合各種產業的附加價值和創新是共同面臨的課題，希望台灣和日本能夠共存共榮。

鈴木馨祐觀察到，最近台日年輕人錢都花在數位內容，所以提升軟體的創新能力，對產業變革相當重要，他希望台日進一步深化發展，讓日本產業和經濟更加穩固，相信對兩國會更有力，也會對區域和平穩定帶來幫助。

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