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國民黨訪團抵美 密爾瓦基因川普槍擊案維安大幅升級

國民黨訪團赴美參加位在威士康辛州的共和黨黨代表大會。（圖由國民黨提供）

國民黨訪團赴美參加位在威士康辛州的共和黨黨代表大會。（圖由國民黨提供）

2024/07/15 14:32

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨訪團昨晚赴美參加位在威士康辛州的共和黨黨代表大會，今日抵達芝加哥，預計隔日一早展開密集拜會行程。訪問團成員、國民黨智庫副執行長凌濤觀察，因為美國總統候選人川普槍擊案，整個密爾瓦基市維安大幅升級，原先5分鐘就可抵達的路段，因為設置各攔查點及路障，預計要耗時超過20分鐘，增加3至4倍的通勤時間。

凌濤指出，川普將於美國時間週四晚上六點半、台灣時間週五上午發表演說，因為發生槍擊事件，主辦單位及國民黨駐美代表處的訊息，是維安史無前例的全面升級，預期會有高強度的安檢，訪團會提早抵達，轉達黨主席朱立倫對川普槍擊事件的慰問及關心，並密切了解美國兩黨最新政策發展方向。

國民黨表示，訪問團將拜會包括美國重要智庫之一傳統基金會（The Heritage Foundation） 的政策研討會，與來自全球的代表團討論當前國際重要議題；隨後，參與由我國駐美代表處餐會，晚間將參與共和黨全國代表大會第一天議程「讓美國再次富裕」，重點關注經濟政策、監管削減和重新制定的貿易協議。

國民黨表示，國民黨向來與美國共和黨、民主黨兩大主要政黨互動密切，除了此次的共和黨訪問團，8月也會組成民主黨訪問團，密切了解美國兩黨最新政策發展方向，也將會晤各黨參眾議員、各州重要代表人物。

凌濤觀察，因為槍擊案，整個密爾瓦基市維安大幅升級，原先5分鐘就可抵達的路段，因為設置各攔查點及路障，預計要耗時超過20分鐘，增加3-4倍的通勤時間，讓整體的行程壓縮，準備的時間加長，而全代會會場也預計加高維安層級，嚴格執行證件、金屬物品等相關查驗。

凌濤提及，整個密爾瓦基街道見警率明顯提升，路上雖然有許多2024共和黨全國黨代表大會的旗幟、海報與標語，但顯然蒙上一層肅穆的氣氛，大家對於明日舉行的全代會第一天議程都嚴陣以待。

國民黨代表團成員包含國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表處大使秦日新、凌濤、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝等人。

國民黨訪團赴美參加位在威士康辛州的共和黨黨代表大會，因為美國總統候選人川普槍擊案，維安大幅升級。（圖由國民黨提供）

國民黨訪團赴美參加位在威士康辛州的共和黨黨代表大會，因為美國總統候選人川普槍擊案，維安大幅升級。（圖由國民黨提供）

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