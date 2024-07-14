邱議瑩表態選高雄市長 柯志恩：哇，越來越熱鬧

談到邱議瑩表態選高雄市長，柯志恩（右）說綠營初選傳統是刀刀見骨。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/14 18:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委邱議瑩今表態將投入民進黨高雄市長初選，爭取擔任高雄隊長的機會!被視為國民黨下屆高雄市長不二人選的立委柯志恩表示「哇，以後高雄各大型活動會有一排立委站旁邊，會越來越熱鬧」。

針對民進黨多位立委陸續表態，柯志恩認為綠營資源、人力都充沛，立委都很資深、紮根地方很久，任何人參選對國民黨來說都不容易，只有自己腳步紮穩；她也提到綠營初選傳統是刀刀見骨，他們開始啟動後，高雄38行政區就會動起來，藍營也要開始加緊趕上，不能照過去按部就班的做法。

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她強調，綠營啟動、藍營就要動，才有辦法在未來選戰中避免起步慢受到影響，目前只能紮穩腳步、按照節奏，緊跟著綠營初選進度、做最佳因應。

對於邱議瑩表態，柯志恩給予祝福，指出兩人政治立場雖不一樣，但私下仍有互動，她形容邱議瑩很勇敢、很直接，同時笑說以後高雄的各大型活動，「哇，我看一排立委站旁邊，會越來越熱鬧」，當然藍營不能落人後。

柯志恩提到自己從市長選舉完後，就沒再離開過高雄，周末幾乎都在高雄，擔任不分區立委、在高雄時間也多很多，未來會長時間在高雄，然後到台北開會。

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