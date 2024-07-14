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陳水扁專訪問參選高市長 邱議瑩：認真思考、有信心當高雄隊長

立委邱議瑩今接受前總統陳水扁電台節目專訪。（邱議瑩服務處提供）

立委邱議瑩今接受前總統陳水扁電台節目專訪。（邱議瑩服務處提供）

2024/07/14 12:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕被稱漂亮寶貝的5屆立委邱議瑩，今在前總統陳水扁主持的電台節目中被問及參選高雄市長時，首度鬆口表態「會認真思考、往此方向邁進」，還強調非派系，有信心當好高雄隊隊長。

邱議瑩近期頻頻現身在高雄市長陳其邁公開行程中，因為距離選區大旗山太遙遠，外界推斷是為參選市長熱身、增加曝光度，加上她與陳其邁的好交情，還被阿扁總統點名大黑馬，地方評估有相當潛力。

陳水扁日前主動在臉書盛讚邱議瑩是「下任高雄市長大黑馬」、很有爆發力，今在「有夢上水」節目專訪邱議瑩時先肯定其對服務處主任酒駕案的危機處理，並再次肯定他有資格當市長。

阿扁隨即追問邱議瑩、要不要選下屆高雄市長，邱議瑩說：「這是很大課題，很多朋友鼓勵，若有機會，會認真思考，往此方向邁進」。

她進一步提及國民黨候選人已定於一尊柯志恩、認為她是可敬對手，但也質疑國民黨這段時間荒腔走板的表現，會對柯志恩在高雄選舉造成很大包袱。

邱議瑩認為黨內幾位有意參選者都是資深委員，兄弟登山各自努力，各有優點，但如何整合優點變成最強大高雄隊，並推出強大隊長，她「對自己有信心」。

林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩相繼表態後，同為下屆高雄市長熱門人選的許智傑持續在地方奔走、爭取各方支持，他昨天參加高捷蜜柑站長專賣店開幕活動時笑說：「我也要掛看板了」。

綠營人士則指出傳出可能參選的前勞動部長許銘春，近期也常在高雄公開場合中現身，感覺民進黨下屆高雄市長初選熱度、跟高雄天氣一樣熱。

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前總統陳水扁看好邱議瑩是參選高雄市長大黑馬。（邱議瑩服務處提供）

前總統陳水扁看好邱議瑩是參選高雄市長大黑馬。（邱議瑩服務處提供）

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