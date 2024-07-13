種新苗再出發！ 范雲、鄭淑方聯合服務處桃園成立

立委范雲今辦聯合服務處成立茶會。（范雲提供）

2024/07/13 22:58

〔記者黃政嘉／桃園報導〕立委范雲與桃園市議員鄭淑方的聯合服務處，今天舉行成立茶會」，范雲看到爆滿的群眾非常感動，她表示，這是桃園在地人在此時此刻，給予民主進步黨最大的力量，現場並分送「海岸擬茀蕨」樹苗，范雲說台灣的民主還很年輕，需跟照顧新苗一樣，用心呵護。

現場包括法務部次長黃世杰、前立委湯蕙禎、民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香、市議員鄭淑方、陳睿生、張肇良、前議員張火爐理事長等貴賓，以及超過20位里長、數位家長會會長、宮廟主委等三百位與會者祝賀。

請繼續往下閱讀...

「來桃園服務，是年輕時被桃園民主前輩魏廷朝為民主的付出感動」范雲碩士論文是研究觀音、中壢的民進黨創黨黨員，在田野調查時，范雲認識到魏廷朝，這位坐17年政治苦牢的「人格者」。因被桃園人民主無私奉獻犧牲的感動，在桃園最艱困的時候，范雲義不容辭來此服務。

范雲表示，她與桃園在地鄭淑方議員已共組最強在地團隊，邀請四位在地律師定期爲民眾法律諮詢。他們將以熱忱與專業服務桃園，結合范雲在教文委員會的努力，為楊梅、觀音、新屋的學校爭取資源，給下一代更好的教育；亦將力促文化部、客委會協助海客文化、茶文化、米文化的傳承創新，為在地美好文化生活努力。

鄭淑芳稱讚范雲在立法院的優秀表現，連7次的公民評鑑優秀立委讓人佩服，將來與范雲中央地方攜手，共同為觀音、新屋、楊梅的鄉親服務。

黃世杰感謝范雲願意接棒服務，黃世杰說，他假日常常回家鄉拜訪老朋友，許多民進黨長期的支持者，也會給他建議跟鼓勵。

民進黨客家部副主任黃駿翔，過去也是蕭美琴辦公室主任，上台就以全客語致詞，他感謝范雲接棒蕭美琴，在艱困選區花蓮服務，現在又把花蓮成功經驗帶到桃園。

黃傅淑香主委表示，民進黨會秉持民主、清廉、人權的精神，繼續為台灣奮鬥。

范雲也將募到的200株台灣原生種樹苗，分送現場鄉親，范雲表示，分送的「海岸擬茀蕨」樹苗，跟台灣人一樣，依海而生，她說，台灣的民主還很年輕，需跟照顧新苗一樣，用心呵護，也請鄉親一起種下民主新苗，守護民主台灣、守護家園。

立委范雲今辦聯合服務處成立茶會，並說台灣民主需跟照顧新苗一樣，用心呵護。（范雲提供）

桃園市議員鄭淑芳將與范雲攜手，共同為觀音、新屋、楊梅鄉親服務。 （范雲提供）

聯合服務處成立茶會，近三百位與會者祝賀。（范雲提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法