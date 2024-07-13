「胖卡達人」龔修賢告別式 蔡英文、蕭美琴、蘇巧慧出席致悼

蘇巧慧出席龔修賢在新北市立殯儀館舉行的告別式，頒發任內首張褒揚狀。（新北市民進黨部提供）

2024/07/13 15:46

〔記者黃子暘／新北報導〕台灣行動車創業發展協會（胖卡協會）理事長龔修賢6月底辭世，享年52歲，今舉行告別式，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、總統府副秘書長張惇涵、民進黨新北市黨部主委暨立委蘇巧慧、立委吳秉叡、張宏陸、吳沛憶、林楚茵等人都出席。蘇巧慧頒出主委任內首張褒揚狀，感謝龔修賢熱心公眾事業、無私服務鄉梓。

蘇巧慧說，她與龔修賢夫婦認識多年，二人不僅是「民主路上的戰友」，更是她生活中的朋友，龔修賢長年支持民進黨，曾為蔡英文打造「小英號」、「三隻小豬號」、「辣台號」胖卡，也為民進黨國務青行動打造「獺青號」和「漫豚號」，在許多台灣的民主關鍵時刻，都可以看見龔修賢和胖卡的身影，副總統蕭美琴於花蓮競選立委期間，胖卡也駛進了花蓮，為緊張的競選氣氛增添溫馨與歡樂。

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蘇巧慧指出，龔修賢都對民進黨不離不棄，無論處境如何困難，堅持與民進黨並肩作戰，他無私助人、忠貞愛國的精神，將永留同志心中。

前總統蔡英文稍早也在臉書發文悼念這位逝去的老朋友。蔡英文說，只要台灣有難，像是過去的復興空難、普悠瑪事故，或是台灣各地的震災等，在救災現場都可以看到龔老闆號召胖卡餐車到場輪班，免費提供災民、救難人員熱食的身影，同時，龔老闆也是我們在民主路上的好朋友，「今天是龔老闆的公祭，我到場致意向他道別。」

蔡英文說，龔老闆象徵的正是每一位團結、熱血、暖心的台灣人。如同每一次救災現場「胖卡部隊」總是待到最後一刻，龔老闆留下來的「台灣精神」，我們會繼續守護到最後一刻，也會「繼續帶著希望往前走」。

前總統蔡英文稍早也在臉書發文悼念龔修賢。（擷自蔡英文臉書）

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