宴請雙北藍營議員、名嘴 謝國樑說原因

隆市長謝國樑在台北喜來登飯店宴請黨籍立委、議員及名嘴。（記者劉信德）

2024/07/12 20:24

〔記者甘孟霖／台北報導〕基隆市長謝國樑深陷罷免危機，今晚在台北市喜來登大飯店宴請藍營雙北議員以及名嘴。對於這次聚會目的，謝國樑說，這段期間很多同志都在電視上幫他以及基隆市府說話，因此才趁這次約了飯局請吃飯以示感謝，也將府內比較真實的情況向他們透漏，以免社會充斥假訊息。

據了解，這場飯局邀集在電視媒體上較為活躍的藍營雙北民代，以及名嘴評論員，人數約莫十來人，連國民黨祕書長黃健庭也到場。

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飯局原定傍晚6點半開席，不過，謝國樑在高速公路上塞車，7點10分左右才抵達飯店。他受訪說，近期雙北很多藍營議員以及曾任中常委的同志們，都有在電視上幫他以及基隆市府說話，因此找了一個週五，趁大家都下班請他們吃吃飯以示感謝，順便將府內較真實的情況，來跟這些民意代表們分享，讓他們更充分了解訊息，也便未來分享資訊時不會讓假訊息亂竄，讓社會大眾多了解真實情況。

媒體問道，明天總統賴清德與民進黨祕書長林右昌明天將到基隆慶安宮，是不是民進黨要對「拆樑」總動員？他說，明天是賴清德上任後第一次到慶安宮贈匾，他自己也有受邀，但明天他同時有些相關活動，時間上不方便，他今天也有致電總統府副祕書長「請假」，也順便跟總統說聲抱歉。

對於中選會主委李進勇今天到基隆市選委會視察罷免連署書查對工作，謝國樑說，希望地方以及中央的選委會，都能夠依據選罷法的規定，作為其依法行政的基礎，所有的裁示、指導都要基於法律授權，未來指導地方選務應依法行政；他也感謝國民黨團今天上午對他的聲援。

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