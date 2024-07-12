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5年減債107億元！彰化縣財務「黑洞」消失原因曝

彰化縣政府舉債弭平債務缺口已經30年，今年截至六月底，債務剩95億元。（圖縣府提供）

彰化縣政府舉債弭平債務缺口已經30年，今年截至六月底，債務剩95億元。（圖縣府提供）

2024/07/12 18:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕政府最新的公共債務報告出爐，截至今年六月底，彰化縣債務已降至95億元（包括1年含以上長債、1年以下短債），平均每名縣民負債僅7700多元，刷新低。

彰化縣自王惠美上任後隔年2019年至去年，縣庫連續五年總決算有結餘，累計減少債務107億元，成功解決財務「黑洞」。

1993年，前彰化縣長周清玉卸任時，縣庫還有36億元財產。然而，從阮剛猛上任後開始舉債，到目前為止已經30年，歷任縣長包括翁金珠、卓伯源、魏明谷，都留下了一定的債務，2018年總債務達到最高峰的264億元，之後逐年遞減。

財政處最近完成債務報告，至上月底，縣庫總債務進一步減少，長債餘額剩87億元、短債餘額8億元，共計95億元未償債務。其中，長債比率為11.55%，短債比率僅1.2%，距離公共債務法的上限警戒線，還有很大空間。

財政處表示，近期因為四月開徵使用牌照稅收入約39億元，五月開徵房屋稅約12億元，加上每月統籌分配稅款及一般性補助收入，使縣庫資金較為充裕。為了節省利息支出，財政處在預留近期支出的經費外，優先償債，今年上半年累計償債約62億元，大幅削減了債務及利息支出。

彰化縣政府公布最新公共債務報告，截至今年六月底，債務已降至95億元。 （圖擷取縣府官網）

彰化縣政府公布最新公共債務報告，截至今年六月底，債務已降至95億元。 （圖擷取縣府官網）

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