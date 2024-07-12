澎湖大規模救災動員兵推演練 美國在台協會派員全程觀摩

澎湖大規模災害應變兵棋推演，各單位先紙上談兵。（記者劉禹慶攝）

2024/07/12 12:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國家防災日大規模救災動員演練，澎湖第一階段桌上兵推今（12）日正式啟動，由縣長陳光復主持，縣府各局處、航空站、國軍、公共事業單位及馬公市公所參與推演，參演人數近90人。美國在台協會派員兵推現場全程坐鎮觀摩，日本國際救援組織將參與實兵救援演練，顯示澎湖戰略地位日益重要。

縣長陳光復表示，從過去復興空難事故及歷年颱風侵襲澎湖造成災損經驗，澎湖逐年修正及強化各類災害防救計畫與運作機制，並逐年汰舊換新防救災設備，並導入科技救災。同時，縣府每年持續透過教育訓練、兵棋推演及實兵演練，以精進縣府各局處及公所間的相互支援及分工，完善減災、整備、應變及復原等階段災害管理能力。

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澎湖桌上兵推透過2階段的議題討論，第1階段為澎湖縣於風災衍生空難情境下，大量傷病患緊急醫療作業，包括開設臨時醫療站及傷患收容分流；第2階段為水災衍生大量災民疏散撤離及收容安置作業或其他備援機制等。

此次兵推由台灣防災教育訓練學會劉俊廷教官擔任促成者，內政部消防署陳毅修視察擔任說明官，觀察實體小組為衛生福利部澎湖醫院蔡文祥副院長、衛生福利部澎湖老人之家莊華州主任、澎湖縣強韌台灣計畫主持人邱英嘉教授等人。

在各項災害想定情境下，集思廣益討論後，立即提出處置作為，再透過事件後即時反饋與觀察員講評，提出各相關議題應變對策作為，並透過9月19、20日舉行實兵演練進行驗證。

澎湖大規模救災演練兵推現場，美國在台協會全程派員觀摩。（記者劉禹慶攝）

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