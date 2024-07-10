接見AIT新處長谷立言 賴清德：台美關係好上加好

總統賴清德（右）今天接見美國在台協會台北辦事處新任處長谷立言（左），他表示，台美雙方必能在各領域不斷深化夥伴關係，讓兩國關係好上加好。（圖由總統府提供）

2024/07/10 12:54

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德上午接見美國在台協會台北辦事處（AIT/T）新任處長谷立言（Raymond Greene）時表示，現在是台美關係最好的時候，以谷處長豐富的經驗、對台灣的大力支持，台美雙方必能在各領域不斷深化夥伴關係，讓兩國關係好上加好；谷立言也說，期待與新政府在經濟、文化、人員交流及科技等領域加強合作，進一步強化已經堅如磐石的台美關係。

賴清德表示，歡迎AIT台北辦事處處長谷立言來台履新，谷立言是「台灣的老朋友、好朋友」，過去兩度任職於AIT台北辦事處，在副處長任內促進台美密切的合作交流，對台美事務、區域情勢的掌握十分熟稔、專業，現在是台美關係最好的時候，相信谷立言榮陞返台，台美關係將好上加好。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，今年是《台灣關係法》立法45週年，感謝美國政府持續落實對台承諾，包括拜登政府15度宣布對台軍售，展現對台灣安全的支持，台灣和美國是彼此堅實的夥伴，積極維護區域的和平穩定發展；面對中國一再挑戰並試圖改變台海現狀，台灣作為國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，並跟美國及理念相近國家密切合作，為區域繁榮發展奉獻心力。

賴清德也期待台美持續深化經貿關係，包括推進「台美21世紀貿易倡議」第二階段談判，以及儘速解決台美雙重課稅問題，並在AI、創新領域有更多交流合作，相信以谷處長豐富的經驗、對台灣的大力支持，台美雙方一定能在各領域不斷深化夥伴關係，再次歡迎谷處長回到台灣，期盼為好上加好的台美關係共同打拚。

谷立言說，對於賴總統勝選他一點也不驚訝，20年前賴清德以立委身分接受「國際領袖人才參訪計畫」的提名邀請，當時擔任美國在台協會政治官的他就告訴國務院，「這位立委非常有可能是台灣未來的總統」，而後賴總統擔任立委、市長、行政院長及副總統的各時期，他也很高興能在台北、台南及華府等地互動交流。

谷立言表示，美國會持續支持台灣的自我防禦能力，台海和平穩定對台美有共同且長遠的利益，這對印太地區及全球的安全繁榮極為重要，支持台灣也符合美國長久以來以《台灣關係法》、中美三個聯合公報及「六項保證」為指導的政策，期待與新政府在經濟、文化、人員交流及科技等領域加強合作，進一步強化已經堅如磐石的台美關係。

谷立言指出，台灣是美國經貿及促進全球供應鏈韌性的關鍵夥伴，2年前雙方啟動「台美21世紀貿易倡議」深化彼此經濟關係；人員交流方面，「傅爾布萊特計畫」是全球規模最大的機制之一、「台美教育倡議」則提供另一項機制擴展雙方語言學習與教學。面對日益複雜的挑戰，台美長期夥伴關係仍不斷強化，他有信心在全球民主共同體的支持下，我們可以持續守護台灣民主、促進雙方繁榮，並將雙邊關係提升到另一個新高度。

總統賴清德（中）今天接見美國在台協會台北辦事處新任處長谷立言（左三），他表示，台美雙方必能在各領域不斷深化夥伴關係，讓兩國關係好上加好。（圖由總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法