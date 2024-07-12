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藍稱李進勇到基隆選委會違法 中選會：視察行之有年

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，中選會主委李進勇今天下午將前往基隆選委會了解連署情形，對此國民黨團總召傅崐萁轟民進黨要用資源施壓地方政府，行為根本違法，呼籲「李進勇請你把手拿開不要黑手掌控」。（記者羅沛德攝）

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，中選會主委李進勇今天下午將前往基隆選委會了解連署情形，對此國民黨團總召傅崐萁轟民進黨要用資源施壓地方政府，行為根本違法，呼籲「李進勇請你把手拿開不要黑手掌控」。（記者羅沛德攝）

2024/07/12 12:13

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藍稱李進勇赴基市選委會違法 中選會：視察行之有年

〔記者劉宛琳、李文馨／台北報導〕針對基隆市長謝國樑罷免連署案，中選會主委李進勇今天下午將赴基隆選委會舉行座談，瞭解罷免案連署人名冊查對作業情形。立法院國民黨團今天舉行「嚴拒中選會把黑手伸向基隆」記者會，痛斥中選會主委李進勇把手伸進基隆選委會，呼籲李把手拿開，不要伸進獨立機關去掌握民進黨意圖推動的罷免案；對此，中選會回應，前往地方視察或慰問選務人員是行之有年的作法，並不會因個案而有差別待遇或有不同的處理。

國民黨團總召傅崐萁痛斥，李進勇公然把手伸進基隆選委會，指名要瞭解罷免謝國樑的連署何時能完成查核，針對個案直接介入下指導棋，讓大家看到這個國家沒有任何下限、避諱，對獨立機關可直接伸手進來。

傅崑萁批評，不只李進勇這樣的行為不可取，還有民進黨秘書長林右昌，竟然直接在基隆推動罷免案，是不是民進黨要用中華民國政府的各個單位資源下去施壓，讓基隆市民能夠屈服。

傅崐萁表示，這樣的行為是完全違法的，而且基隆人是有骨氣的，不會因民進黨的壓迫屈服，希望基隆人能夠站出來捍衛基隆人的尊嚴，不要被民進黨踐踏。

國民黨立委王鴻薇表示，「李進勇以為他自己是皇帝」，表面要慰勞同仁辛勞，結果是舉行座談了解罷免案名冊查對作業情形，這手完全是伸太長了，這本來就是基隆選委會的事，李進勇要去做行政指導嗎？

對於國民黨團今天是否要針對選罷法修正草案提議逕付二讀，傅崐萁表示，國會是民主殿堂，任何事情都可以討論，選罷法是不是要討論、逕付二讀，都可以公平的來進行，希望民進黨跟我們進行理性的討論。

對於是否有和民眾黨溝通，傅崐萁表示，任何提案都是可以討論，各個政黨都可以參與。

立法院國民黨團今天舉行「嚴拒中選會把黑手伸向基隆」記者會，痛斥中選會主委李進勇把手伸進基隆選委會。（記者羅沛德攝）

立法院國民黨團今天舉行「嚴拒中選會把黑手伸向基隆」記者會，痛斥中選會主委李進勇把手伸進基隆選委會。（記者羅沛德攝）

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