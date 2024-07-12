為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

藍稱李進勇赴基市選委會違法 中選會：視察行之有年

中選會主委李進勇今（12）將赴基隆選委會舉行座談，引發藍營批評。（資料照）

中選會主委李進勇今（12）將赴基隆選委會舉行座談，引發藍營批評。（資料照）

2024/07/12 12:18

〔記者李文馨／台北報導〕罷免基隆市長謝國樑連署書8日送基隆選委會，選罷法規定40天內完成查對，中選會要求30天完成。中選會主委李進勇今（12）將赴基隆選委會舉行座談，藍委許宇甄批，李組罷免國家隊強勢介入基隆罷免案。對此，中選會回應，中選會前往地方視察或慰問選務人員也是行之有年的作法，並不會因個案而有差別待遇或有不同的處理。

國民黨團上午在立法院議場前，舉行「嚴拒中選會把黑手伸向基隆」記者會，總召傅崐萁出示中選會給基隆市選委會的公文，內容提及，李進勇於12日下午2時「率相關業務人員至貴會慰勉同仁辛勞，並舉行座談了解罷免案連署人名冊查對作業情形」；許宇甄批評，這美其名是慰勞，實際上是以上欺下做行政指導，強行干預基隆罷免查對作業。

中選會副主委陳朝建受訪表示，中選會所屬各地選委會，依法是受中選會指揮監督，猶如直轄市、縣市選舉委員會辦理其主管選舉罷免事務，也受中選會的監督，都是公職選罷法第7條所明載。

陳朝建指出，中選會暨所屬各地選委會，依法律規定暨實務運作，向來是選務一體，且中選會前往地方視察或慰問選務人員也是行之有年的作法，並不會因個案而有差別待遇或有不同的處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
罷免謝國樑 二階連署5/11展開
2024/05/05 05:30

罷免謝國樑 二階連署5/11展開
中選會提出30天查對連署人名冊 基隆選委會：窒礙難行
2024/07/08 19:17

中選會提出30天查對連署人名冊 基隆選委會：窒礙難行

小宅採高質化衛浴 高豐深耕37年有成
罷免謝國樑4.3萬連署書送審 民團：有信心過關
2024/07/06 05:30

罷免謝國樑4.3萬連署書送審 民團：有信心過關
藍稱李進勇到基隆選委會違法 中選會：視察行之有年
2024/07/12 12:13

藍稱李進勇到基隆選委會違法 中選會：視察行之有年

逐品味而居蘿曼蘿蘭朗闊豪宅成房市新顯學
「固樑」宣講影響買菜嬤竟遭驅趕 議員批謝國樑陷警察於不義
2024/07/11 19:34

「固樑」宣講影響買菜嬤竟遭驅趕 議員批謝國樑陷警察於不義
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播