藍稱李進勇赴基市選委會違法 中選會：視察行之有年

中選會主委李進勇今（12）將赴基隆選委會舉行座談，引發藍營批評。（資料照）

2024/07/12 12:18

〔記者李文馨／台北報導〕罷免基隆市長謝國樑連署書8日送基隆選委會，選罷法規定40天內完成查對，中選會要求30天完成。中選會主委李進勇今（12）將赴基隆選委會舉行座談，藍委許宇甄批，李組罷免國家隊強勢介入基隆罷免案。對此，中選會回應，中選會前往地方視察或慰問選務人員也是行之有年的作法，並不會因個案而有差別待遇或有不同的處理。

國民黨團上午在立法院議場前，舉行「嚴拒中選會把黑手伸向基隆」記者會，總召傅崐萁出示中選會給基隆市選委會的公文，內容提及，李進勇於12日下午2時「率相關業務人員至貴會慰勉同仁辛勞，並舉行座談了解罷免案連署人名冊查對作業情形」；許宇甄批評，這美其名是慰勞，實際上是以上欺下做行政指導，強行干預基隆罷免查對作業。

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中選會副主委陳朝建受訪表示，中選會所屬各地選委會，依法是受中選會指揮監督，猶如直轄市、縣市選舉委員會辦理其主管選舉罷免事務，也受中選會的監督，都是公職選罷法第7條所明載。

陳朝建指出，中選會暨所屬各地選委會，依法律規定暨實務運作，向來是選務一體，且中選會前往地方視察或慰問選務人員也是行之有年的作法，並不會因個案而有差別待遇或有不同的處理。

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