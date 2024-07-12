柯文哲稱鄭文燦疑涉貪是「宮鬥劇」 吳靜怡：柯會不會在生日前跟鄭一樣？

政治評論員吳靜怡。（圖擷取自臉書）

2024/07/12 10:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前桃園市長鄭文燦涉貪被收押撼動政壇，對此政治評論員吳靜怡說「讓子彈飛一會兒，打到的會是誰？」她特別點名自己的前老闆、民眾黨主席柯文哲，「你準備好了沒？」

吳靜怡在臉書PO文表示，讓子彈飛一會兒，打到的會是誰？柯文哲，你準備好了沒？子彈不長眼，是沒有分顏色的，柯文哲和鄭文燦擁有大量的差異，一個是社會期待，一個是社會震驚，不分藍、綠的共識就是等待柯文哲被偵辦、約談、搜查！社會輿論中，沒有人相信那具像極皮諾丘的柯文哲會沒事，無論有沒有現金收受，儼然五大弊案就是瀆職。

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吳靜怡指出，鄭文燦被羈押，有趣的是柯文哲卻是積極不斷營造賴清德是獨權霸主、民進黨的宮鬥，甚至提到高虹安時，已經在鋪墊司法不公的劇碼，直指「有人檢舉李俊俋，至今都沒辦！」這一切都是為了在民眾黨出現司法問題時，可以喊出「司法不公」營造賴清德可以把手伸進檢調單位、法院這樣的氣氛。

吳靜怡續指，柯媽媽都掛保證的兩位寶貝，到底貪污被關的中獎機率有多高呢？高虹安宣判的結果，若貪污，勢必加速了新政黨民眾黨泡沫化的速度，顏寬恒宣判的結果，若貪污，添加了國民黨被罷免的柴火，柯文哲會不會在黨慶來臨前，成為名符其實貪污黨的黨主席，柯文哲會不會在生日來臨前跟鄭文燦一樣呢？精彩可期。

最後吳靜怡直言「柯文哲是不是有跟金主募款？那些政治獻金有沒有都拿去申報？又拿去哪裡了？朋友突然間問了這個有趣的問題，我叫他多去看吳子嘉董事長的直播，不要問我。」

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