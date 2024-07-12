很故意！徐巧芯準備60份「黑糖饅頭+麥茶」 稱鄭文燦政治前途掰了

國民黨立委徐巧芯準備60份「黑糖饅頭+麥茶」早餐。（記者劉宛琳攝）

2024/07/12 09:54

〔記者劉宛琳／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪，獲兩次交保，桃園地院昨召開第三次羈押庭，最終裁定羈押禁見。國民黨立委徐巧芯表示，她看到鄭文燦今天的早餐是黑糖饅頭、麥茶，所以自己準備60份給同事品嚐，蠻歡樂的。

徐巧芯表示，鄭文燦確實串證，7月5被約談還不是被告，後來才轉被告，檢方調查發現貼身機要秘書在串證了，「憑什麼給錢的被羈押，收錢的不用？」要串證的都會被影響

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，地院高院來回做羈押是可以的。

對於外界質疑多年前檢方就洩密，徐巧芯表示，過去擔任法務部長的邱太三是不是洩密讓鄭文燦提前知道，否則為什麼收500萬後還錢？鄭被查或者電話被監聽，鄭自己都是知道的。可能航空城都有涉貪嫌疑，他覺得自己天子腳下第一人，現在變成被踩的第一人。

徐巧芯表示，北檢、桃檢可能都有鄭文燦的眼線，週刊記者也是，都能知道檢方資訊。台北記者也持檢方出入證，洩密不只檢察官，還有記者可能也提前讓鄭文燦知道消息。

媒體詢問鄭文燦還有政治前途嗎？徐巧芯直言：「掰啦！你們昨天沒看到賴清德笑得多開心」，賴總統昨天參加童軍活動理事長是鄭文燦啊，如果鄭沒被收押，兩個要同台啊，「德」意的笑啊，多開心，文燦掰啦。

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