中共祭出懲獨22條可判死！邱垂正：典型法律戰「嚴重傷害兩岸關係」

陸委會主委邱垂正接受本報《官我什麼事》節目專訪表示，懲獨22條「嚴重傷害兩岸關係」，是非常典型法律戰。 （記者黃筠軒攝）

2024/07/12 10:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台祭出懲治台獨22條意見，揚言對圖謀製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，最重可判死刑。陸委會主委邱垂正接受本報《官我什麼事》節目專訪表示，懲獨22條「嚴重傷害兩岸關係」，是非常典型法律戰，呼籲國人審慎思考赴中港澳必要性。

邱垂正指出，從「兩岸互不隸屬」客觀事實來看，中國發布各種的法律規範或所謂「意見」，由於台灣不在它的司法管轄權內，對台灣民眾是沒有任何拘束力。但中共當局做法，嚴重傷害兩岸關係，傷害兩岸的正常往來，也挑起了兩岸人民的對立。

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「對兩岸關係非常負面！」邱垂正分析，細究這部法律，是非常典型的法律戰，但定義寬鬆模糊、包山包海。關於台獨定義是什麼？只要是主張中華民國的人，也會被列為台獨份子。只要不是中共定義的統一，可能被列為台獨。而賴總統也說，除統促黨之外，國人都有被追訴的可能性。

邱垂正強調，懲獨22條充滿許多不文明設計，例如長臂管轄無遠弗屆、終身追訴、缺席審判、沒收財產，甚至還會連累家人，這些都是國人必須關注的。

邱垂正談及，中國制定許多國安法律，「反間諜法」、「保守國家秘密法」等，加上懲獨22條意見完全是針對台灣人，國人赴中港澳的風險急劇升高。在這種情況下，不要去中國會比較安全，但還是有人需要洽公、洽商，要審慎思考赴中港澳的必要性。

邱垂正說，旅遊警示燈號提升一級為橙色，是要呼籲國人審慎思考，赴中港澳旅遊的風險，非禁止大家前往。曾任職於軍公教，無論現職或退休人員，做兩岸研究的學者或參加社會陳抗的學生，及名嘴、網紅、政治工作者、文史工作者，都是高風險群體，要審慎思考赴中必要性。

邱垂正提醒，文史工作者、政治工作者難免會在社群平台，發表一些看法或講中國不喜歡聽的，到中港澳可能會被偵防。雖然國台辦聲稱赴中不必有所顧忌，可乘興而來、盡興而歸，但已有不少國人同胞被盤查、留置詢問或被扣押案例。

他強調，從去年至今，無論是什麼政治色彩的學者都有被盤查的案例，調整旅遊警示是提醒國人做好安全評估。6月1日後旅行社持續出團，也要確保團員安全，旅行社招募旅客時，要讓團員評估赴中風險，國人行前可上赴中動態登錄系統先行登錄。

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