台灣文化前進巴黎奧運 熱鬧辦桌、電子花車將現蹤花都！

台灣在巴黎文化奧運展演場域示意圖，將有廟埕舞台、電子花車、熱鬧的辦桌場面等元素。（圖翻攝自文化部官網）

2024/07/11 19:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運會將於本月26日至8月11日登場，法國在賽事期間也將同時舉辦「巴黎文化奧運」，我國文化部將組隊前往參加這場盛事，除了為台灣健兒加油打氣，也讓世界看見台灣文化。

文化部發公告表示，今天（11日）的行政院院會上，由文化部政務次長王時思代表進行「台灣文化前進巴黎奧運」專案報告，介紹文化部首度籌組的台灣藝文團隊，將在7月27日至8月10日前往法國拉維特園區（Parc de la Villette），參加與奧運賽事同時舉辦的巴黎文化奧運，藉此壯大台灣參與奧運的隊伍，也響應巴黎奧運對平權、創新、開放的訴求。同時，文化部運用奧運盛會，也將讓國際認識台灣民主對多元差異的尊重，包容提供成長沃土，創造出百花齊放的文化內容。

請繼續往下閱讀...

文化部指出，自2020年東京奧運結束不久後，他們即著手籌備此次文化奧運的參與，歷經2年多的推敲及國內外意見諮詢，最後定案且獲邀於巴黎拉維特園區設置專門場域。採取動態、靜態兩個面向規劃展演。動態以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，動員23組團隊、123名藝術家及工作者，編排58場演出；靜態上則將展示文化部藝術銀行近300位藝術家的作品影像。

文化部透露，台灣展演場域將以廟埕舞台、電子花車、熱鬧的辦桌場面為意象，表演節目包括傳統戲劇作品、現代舞蹈、原住民歌舞、傳統樂器、台灣民間傳統祭典儀式、變裝秀等等，以多元共融的文化展現，演繹民主自由、尊重差異的國家特質。另外，此次「台灣文化前進巴黎奧運」將以Win Together為口號，期許連結奧運所倡議的參賽精神，也要祝福不同的價值、理念都能和諧共存。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法