鼓勵年輕女性參政 民進黨政治培力營開放報名

民進黨性平部11日舉辦「民主X性平：下一個世代的女性政治培力營」發布記者會，性平部主任李晏榕（左起）、新北市議員山田摩衣、副秘書長楊懿珊、南投縣議員沈夙崢、新北市議員鄭宇恩、顏蔚慈出席發言。（記者塗建榮攝）

2024/07/11 15:57

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今開記者會宣布，8月31日、9月1日將在台中舉辦「民主x性平：下一個世代的女性政治培力營」，以「性別與民主議題深化」、「模擬選舉團隊運作」、「生活即政治」為主題，透過民進黨女性公職的經驗分享、選舉團隊任務的實際演練，帶領學員認識政治圈，討論政治、性別平等與生活間的連結，培力更多年輕女性加入政治工作的行列，即日起開放報名至31日止。

民進黨性平部主任李晏榕、發言人韓瑩召開記者會，邀請黨副秘書長楊懿珊，以及新北市議員山田摩衣、顏蔚慈、鄭宇恩與南投縣議員沈夙崢分享自身經歷，鼓勵年輕女性積極投入公共事務與政治參與，培力性平意識。

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李晏榕指出，這是目前眾多政黨中，首度結合政治與性平的主題所舉辦的營隊，以年輕女性參政面臨的各種情境為主軸設計課程，邀請黨內超過15位從南到北的年輕女性公職分享，並結合模擬選舉團隊運作演練，帶領學員學習政治實務技巧；另安排國內與國際大型NGO的講者分享，接軌國際與台灣本土現況，歡迎18歲至30歲女性報名參加。

楊懿珊分享，她20年前進入政治領域，曾待過副總統蕭美琴擔任民進黨國際部主任時的團隊及與行政院副院長鄭麗君擔任立委時的團隊，讓她學習到女性如何以堅定、有彈性的力量發展不同面相的關懷。營隊對初踏入公共事務領域的年輕人是很好起點，能透過營隊啟蒙、認識前輩、與同儕共同分享經驗，鼓勵更多女性參政、培力年輕女性人才，也是民進黨一直以來堅守的價值與理念。

顏蔚慈說，經常有人質疑女性為何要碰政治？或質疑女性無法兼顧家庭與政治，打造更友善的性別平等工作環境，才能支持更多女性參與公共事務，此次營隊的議程設計除了許多第一線女性從政的政治人物經驗分享外，身為講師之一的她更期待聽到下一個世代的年輕女性對未來的想像及對民主與性平的期待，相信所有參與者都能在營隊獲得寶貴的經驗。

山田摩衣曾當過地方區域立委助理與立法院長游錫堃的秘書，具備地方到中央的經驗長達12年，2022年鼓起勇氣參選，她認為民進黨的友善氛圍給幕僚許多養分，她也相當肯定民主與性平培力營的舉辦。

鄭宇恩表示，歡迎打算步入婚姻或孕育子女的年輕女性參加營隊，透過經驗分享與交流，一起繼續在公共參與的路上前進。

沈夙崢指出，女性參政小至指甲塗抹的顏色、大至掃街時的談吐和語言，無論年紀多少會面臨來自社會的壓力。民主與性平營隊的相當具有意義，18至30歲對政治有興趣的年輕女性經常遇到的難題，例如是否要繼續留在南投？要不要走入人生下個階段？藉由第一線女性公職的分享，參與學員都可以找到自己的答案，也期待營隊的舉辦，能為台灣打造更為完整性平的環境。

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