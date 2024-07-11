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接見遠朋班 賴清德：象徵台灣與友好國家軍事安全緊密合作

總統賴清德今接見國防大學「113年遠朋西語高階軍官班」時表示，「遠朋班」的宗旨象徵著台灣與友好國家之間，在軍事與安全領域的緊密合作。 （總統府提供）

總統賴清德今接見國防大學「113年遠朋西語高階軍官班」時表示，「遠朋班」的宗旨象徵著台灣與友好國家之間，在軍事與安全領域的緊密合作。 （總統府提供）

2024/07/11 15:34

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見國防大學「113年遠朋西語高階軍官班」時表示，「遠朋班」象徵著台灣與友好國家之間，在軍事與安全領域的緊密合作，台灣會持續強化國防力量，加強與民主國家合作，共同維護區域和平穩定，期盼集思廣益、群策群力，共同促進彼此國家的進步發展，也成為推動國際和平與穩定的關鍵力量。

賴清德在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國防大學校長劉志斌陪同下接見國防大學「113年遠朋西語高階軍官班」，賴表示，他要代表台灣人民和三軍官兵，歡迎學員們遠道而來參與「遠朋西語高階軍官班」，在場的高階軍官、警官和文官分別來自貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、智利、厄瓜多、墨西哥、秘魯以及西班牙，除了參與國防大學主辦的6場專題演講，也將拜會政府單位、參訪軍事基地、文化等重要機關。

賴清德指出，「遠朋班」的宗旨象徵著台灣與友好國家之間，在軍事與安全領域的緊密合作，當前中共對區域穩定的威脅持續升高、對台海及周邊區域的灰色地帶侵擾，也是與日俱增，這些都是對全球民主的共同挑戰。

賴清德表示，身為總統和三軍統帥，他的使命就是確保國家的生存發展，保護全體國人的生命財產安全，台灣會持續強化國防力量，加強與民主國家合作，共同維護區域和平穩定；他期待，透過「遠朋班」的交流，台灣和各國能有更多經驗分享，希望能集思廣益、群策群力，從不同角度來學習新知，共同促進彼此國家的進步發展，成為推動國際和平與穩定的關鍵力量。

總統賴清德今接見國防大學「113年遠朋西語高階軍官班」時表示，「遠朋班」的宗旨象徵著台灣與友好國家之間，在軍事與安全領域的緊密合作。 （總統府提供）

總統賴清德今接見國防大學「113年遠朋西語高階軍官班」時表示，「遠朋班」的宗旨象徵著台灣與友好國家之間，在軍事與安全領域的緊密合作。 （總統府提供）

總統賴清德今接見國防大學「113年遠朋西語高階軍官班」時表示，「遠朋班」的宗旨象徵著台灣與友好國家之間，在軍事與安全領域的緊密合作。 （總統府提供）

總統賴清德今接見國防大學「113年遠朋西語高階軍官班」時表示，「遠朋班」的宗旨象徵著台灣與友好國家之間，在軍事與安全領域的緊密合作。 （總統府提供）

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