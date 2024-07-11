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「班班喝鮮乳」遇低溫配送難題！教育部：力拚9月開學前解決

立法院教育及文化委員會11日開會，教育部次長張廖萬堅備詢。（記者方賓照攝）

立法院教育及文化委員會11日開會，教育部次長張廖萬堅備詢。（記者方賓照攝）

2024/07/11 14:59

〔記者林哲遠／台北報導〕農業部、教育部將於今年9月起，每週2次提供全台國小與附設幼兒園學童國產鮮乳，立委關切鮮乳低溫配送等問題，是否會跳票？教育部次長張廖萬堅今日在立法院備詢時表示，教育部會在7月底前提出初步方案，努力在9月開學前提出辦法，另外若學童因過敏無法喝牛奶，將提供加鈣豆奶選項。

國民黨立委葛如鈞今日在立法院教育與文化委員會質詢時關切，農業部規畫從今年9月起，提供全台國小與附設幼兒園學童，每週喝2次國產鮮乳的「班班喝鮮乳」政策，有地方政府反映，學校有冷藏問題，尤其全台有2600餘所國小與附設幼兒園，教育部該如何解決運送問題；再者，市售鮮乳最低每瓶18.5元，農業部只補助14元，可能會有經費不足問題，教育部是要向農業部爭取經費，或要額外編列經費補足？

張廖萬堅表示，該政策為農業部主導，並由行政院的食安辦公室進行跨部會協調，教育部會了解配送數量，7月底前會提出初步方案，來不來得及還需要協調，會努力在9月開學前完成。

張廖萬堅說，該政策是今年下半年推動，時間上較急迫，行政院裁示由農業部支付下半年度費用，希望在9月上路，供應會到年底。至於有部分學童可能因身體因素會過敏不能飲用牛奶，目前教育部方案是會提供加鈣的豆奶。

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