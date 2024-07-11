嘉義縣萬安演習7/22進行 民眾不配合最重罰15萬元

7月22日國防部於中部進行萬安演習，嘉義縣另擇定朴子市、民雄鄉驗證實施「防空疏散避難設施配合防空警報主動開放」、「民眾實際進入防空疏散避難設施」。（嘉義縣警察局提供）

2024/07/11 12:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年中部地區軍民聯合防空（萬安47號）演習，將於7月22日下午1點30分至2點實施30分鐘防情傳遞與警報發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練；嘉義縣警察局呼籲，演習期間民眾需遵守警察、憲兵、民防人員指揮管制及疏散避難，若不聽勸導將依民防法第25條規定處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

縣警局表示，嘉義縣另擇定朴子市、民雄鄉驗證實施「防空疏散避難設施配合防空警報主動開放」、「民眾實際進入防空疏散避難設施」，民眾聽聞防空警報時，行走於道路行人及車輛（駕駛、乘員）應聽從警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施避難，並於同日下午2點至2點30分（防空警報解除後） 在朴子市農會實施「戰災搶救災害救援演練」及在朴子國中實施「戰時災民收容救濟站開設演練」，請民眾務必配合各項演習管制疏散措施。

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縣府表示，本次全民防空演習警報發放後，人車一律按規定接受軍、憲、警察及民防人員引導，就近進入防空避難設施處所（大樓保全或住戶應主動開啟地下室車道鐵捲門或柵欄，開放民眾進入避難）進行防空疏散避難，或依地形、地物切實掩蔽。公司行號、商家、場館、學校、工廠及其他有人員活動場所（含居家者），應緊閉門窗（簾）、關閉室內燈源，避免人員進出。

演習時，高鐵及台鐵各班次列車正常行駛，國內各機場、港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，下車（機、船）旅客及接送親友應立即接受警察、憲兵、民防及站務人員引導實施疏散避難；演習地區內高速公路及快速道路交流道實施管制，行駛於高速公路及快速道路車輛不予管制，下交流道車輛，比照行人實施避難；若身處空曠地區，可利用周邊地形地物、涵洞、地下道及橋墩下方或具掩蔽功能處所進行避難。各公、民營工廠、公司照常營運，但須關閉門窗及實施人員管制（台電公司不實施斷電措施）。

演習除發放警報外，國防部將同步於當日下午1點30分以「空中威脅告警系統」發送簡訊到演習區域內所有行動電話，提醒國人演習相關事項，請民眾配合，並於下午2點發送演習結束訊息。

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